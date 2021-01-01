طريقة عمل الكنافة بالجبنة .. خطوة بخطوة



الكنافة بالجبنة الكنافة بالجبنة

تعد الكنافة من الحلويات الشهيرة والمميزة خلال شهر رمضان، ويفضل العديد من الأشخاص تحضير الكنافة بخطوات مختلفة ومميزة، وإليكم طريقة تحضير الكنافة بالجبنة خطوة بخطوة للشيف أميرة شنب.







مقادير كنافة بالجبنة

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كنافةلون برتقاليجبنة موتزريلاسمن بلدي مذابةفستق مجروشللشربات1 و ربع كوب ماء1 كوب سكرماء ورد1 ملعقة كبيرة عسل جلوكوزطريقة تحضير كنافة بالجبنة* * تخلط الكنافة مع السمن جيدًا ثم تكبس نصف الكمية في صينية فرن.* * على النار، يخلط اللبن والنشا والسكر مع التقليب جيدًا حتى يثقل القوام ثم ترفع من على النار.* * يضاف الجبن لخليط المهلبية ويقلب جيدًا ثم يضاف المحتوى فوق الكنافة في صينية فرن -مدهونة بالسمن- ويوزع جيدًا، مع مراعاة عدم وصول الحشوة للأطراف.* * تضاف الطبقة الأخرى من الكنافة وتكبس الصينية جيدًا ثم تسوى بالفرن.* * ترفع مكونات الشربات على النار ثم يترك حتى يغلي.* * تسقى بالشربات المحلى بماء الزهر فور خروجها من الفرن ثم تقدم مع آيس كريم المستكة، مزينة بالفستق.