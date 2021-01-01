بأسهل الخطوات.. طريقة عمل فريك بالدجاج



طريقة عمل فريك بالدجاج طريقة عمل فريك بالدجاج

فريك بالدجاج من الأطباق الرئيسية الجديدة وغير التقليدية ولكنها تتمتع بمذاق شهي و لذيذ فيمكنك تقديمها لأفراد أسرتك على مائدة الغفطار في رمضان، لذا قدمت الشيف غادة التلي مقدمة برنامج زعفران وفانيلا طريقة عمل فريك بالدجاج في المنزل ..









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مقادير فريك بالدجاجكوب فريك منقوعدجاجه مسلوقه على نصفينمرق سلق الدجاجبصلملعقه صغيره بهاراتملعقه صغيره حبهان مطحونرشه جوزه الطيبملعقه صغيره قرفهمكعب مرق2 ملعقه كبيره سمنهفص مستكهطريقة تحضير فريك بالدجاج-ترفع السمنة على النار ثم تضاف المستكة.-يضاف البصل ويشوح ثم يضاف الفريك والملح والفلفل.- تضاف باقي التوابل ويقلب المحتوى.- يصب الفريك في طاجن فرن ثم يضاف المرق ويغطى الطاجن بورق الفويل- يسرى بالفرن على درجة حرارة 180 لمدة من 45 دقيقة لساعة ثم يزال ورق الفويل ويترك لمدة دقيقتين حتى يحمر الوجه.- تخلط مكونات الوجه ثم يدهن بها وجه الدجاج.- تترك تحت شواية الفرن حتى تحمر.-يقدم الفريك وفوقه الدجاج ويزين بالصنوبر واللوز.