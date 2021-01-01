اقتصاد منزلي حلوان.. المحاضرات أونلاين في رمضان

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كشفت كلية التربية الاقتصادية بجامعة حلوان، عن مواعيد وجداول المحاضرات خلال شهر رمضان المبارك الخاصة بمحاضرات الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي الجامعي الحالي 2020/2021 والتى ستكون فى شهر رمضان.







وأشارت الكلية إلى أنه تقرر تحويل جميع المحاضرات النظرية إلى محاضرات تعقد بنظام التعليم الهجين (التعليم عن بعد) على أن تعقد المحاضرات العلمية داخل معامل الكلية باللقاء المباشر بين الطلاب وأعضاء هيئة التدريس ويتم العمل بهذه المواعيد حتي نهاية شهر رمضان .

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ولفتت إلى أن الدراسة انطلقت من يوم السبت الموافق 20 مارس وتم عقد وتحويل جميع المحاضرات إلى اونلاين وذلك في الاسبوع الأول من الدراسة فقط.txt"علوم حلوان " تستقبل شهر رمضان بتعليق الزينة.. صوروتراعى جامعة حلوان تطبيق إجراءات الوقاية من فيروس كورونا المستجد خلال الفصل الدراسي الثاني، كما تم تطبيقها طوال العام الدراسى من حيث توفير مقياس حرارة على بوابات الحرم الجامعي، إضافة إلى حظر دخول الطلاب بدون ارتداء الكمامات الطبية، وكذلك تحقيق إجراءات التباعد الاجتماعى داخل قاعات الامتحانات.وكان المجلس الأعلى للجامعات اصدر تعليمات بشأن سير الدراسة بالترم الثاني حيث أعلن عن الالتزام الجامعات بتقليل أعداد الطلاب بالمدرجات وقاعات التدريس ومعامل التدريب العملي لتحقيق التباعد الاجتماعي وفقا للأعداد المقررة، وأن يكون حضور الطلاب للجامعات والمعاهد مطابقا للقرارات السابقة للمجلس الأعلى للجامعات، التي تؤكد على عدم تواجد طلاب الكليات النظرية بالحرم الجامعي لأكثر من يومين أسبوعيا، وطلاب الكليات العملية بين 3-4 أيام أسبوعيًا، حسب طبيعة الدراسة بالكليات والمعاهد المختلفة، مع التشديد على الالتزام بكافة الضوابط اللازمة للوقاية داخل قاعات التدريس والتدريب.ومن الجدير بالذكر أن المجلس الأعلى للجامعات وافق على قيام الجامعات والمعاهد بمد العام الدراسي الجاري لمدة ثلاثة أسابيع مبدأيا، بما يحقق استكمال الخطة الدراسية للتخصصات العلمية المختلفة.افتتحت كلية التربية الفنية جامعة حلوان تحت رعاية الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة، معرض مشروع (رسم مصر)، بحضور آنا ميلينا مونيوس دي جابيريا سفيرة جمهورية كولومبيا بالقاهرة، أ . د / محمود حامد عميد كلية التربية الفنية، أ . د / كرم ملاك عميد كلية التربية الموسيقية، أ . د/ مها مزيد وكيل كلية التربية الفنية لشئون البيئة وخدمة المجتمع، أ.دابتسام مكرم وكيل كلية التربية الموسيقية لشئون البيئة و خدمة المجتمع.