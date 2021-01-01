أرسلت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، خطابا رسميا لجميع المديريات التعليمية، أعلنت خلاله أنه تقرر استبعاد المتابعين الحاصلين على جزاءات تأديبية خلال الثلاث سنوات السابقة قبل العمل بأحكام الكتاب الدوري رقم 4 بتاريخ 25 فبراير 2021 حتى لو تم محوها.
كما قررت وزارة التربية والتعليم ضم كافة المتابعين الذين كانوا يعملون بإدارة تنسيق المتابعة وتقويم الاداء وادارة المتابعة وتقويم الاداء بالمديرية ممن تنطبق عليهم شروط الاستمرار تحت مستمى ادارة المتابعة وتقويم الاداء بالمديرية والادارات التعليمية دون التوقف على موافقة التوجيه الفني المختص بهم شريطة استمرار توافر الشروط الواردة بأحكام الكتاب الدوري 4 لسنة 2021 ، وكانت تقارير أدائهم أثناء عملهم تؤهلهم للإستمرار في العمل بالمتابعة.
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التعليقات على "التعليم" تستبعد المتابعين الحاصلين على جزاءات تأديبية خلال الـ 3سنوات السابقة
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