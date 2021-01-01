قبل إعلانها رسميا .. تفاصيل مذكرة مواعيد امتحانات الدبلومات الفنية 2021



امتحانات الدبلومات الفنية 2021 امتحانات الدبلومات الفنية 2021

أعد الدكتور محمد مجاهد نائب وزير التربية والتعليم لشئون التعليم الفني ، مذكرة رسمية بشأن مواعيد امتحانات الدبلومات الفنية 2021 ، لعرضها على الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم لإعتمادها رسميا استعدادا لـ اعلانها رسميا.



و وفقا للمذكرة ، يتمثل مقترح مواعيد امتحانات الدبلومات الفنية 2021 بداية من الدور الاول وحتى نهاية الدور الثاني 2021 ، على النحو التالى :



- الامتحانات العملية والمهنية : من السبت 5 يونيو 2021 حتى الخميس 17 يونيو 2021 .

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- الامتحانات التحريرية : من السبت 19 يونيو 2021 حتى الخميس 1 يوليو 2021- تقدير درجات امتحانات الدور الاول : من السبت 26 يونيو 2021 حتى السبت 10 يوليو 2021- اجازة عيد الاضحى المبارك : من الاثنين 19 يوليو 2021 حتى السبت 24 يوليو 2021- اعتماد نتيجة الدور الاول من وزير التربية والتعليم واعلانها : الخميس 29 يوليو 2021- امتحانات الدور الثاني : من السبت 21 اغسطس 2021 حتى الخميس 2 سبتمبر 2021- تقدير درجات امتحانات الدور الثاني : الجمعة 3 سبتمبر 2021- اعتماد نتيجة الدور الثاني من وزير التربية والتعليم واعلانها : الاحد 12 سبتمبر 2021ومن المقرر أن تصدر وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بيانا رسميا لإعلان تفاصيل مواعيد امتحانات الدبلومات الفنية 2021 ، بعد اعتمادها رسمياً من الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم .شوقي : زيادة عدد مدارس التعليم الفني خلال الـ 5 سنوات القادمةو أكد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن الوزارة مهتمة اهتماما بالغا بتحسين جودة منتج التعليم الفني، بحيث يحصل الخريج على شهادة تسمح له بالعمل داخل مصر وخارجها.و أوضح وزير التربية والتعليم ، أنه أصدر توجيهات بإضافة فكر ريادة الأعمال لمناهج التعليم الفني؛ لتأهيل الطلاب وتوسيع مداركهم وطموحاتهم في مجال العمل.وشدد وزير التربية والتعليم ، على سعي الوزارة نحو زيادة أعداد مدارس التكنولوجيا التطبيقية ، مؤكدا أن عدد مدارس التكنولوجيا التطبيقية وصل الى ١٩ مدرسة حتى الآن.وأعلن وزير التربية والتعليم أنه تم إدراج المزيد من التخصصات الجديدة والتي تطلبها الدولة المصرية.و قررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، زيادة عدد مدارس التعليم الفني في مصر ، خلال الخمس سنوات القادمة.وكشفت الخطة الخمسية القادمة التي أعدتها وزارة التربية والتعليم للمرحلة المقبلة ، عن أن عملية التوسع في عدد مدارس التعليم الفني ، سيتم بما يتوافق مع المناطق الصناعية والمشاريع القومية التي يتم تنفيذها حاليا.وأشارت خطة وزارة التربية والتعليم التي حصل موقع صدى البلد على تفاصيلها ، إلى أن الوزارة تخطط أيضا خلال الخمس سنوات القادمة ، إلى الاستمرار في تطوير مناهج التعليم الفني حسب منهجية الجدارات ، ليكتمل التطبيق في مدارس التعليم الفني والمزدوج مع بداية العام الدراسي 2024/2025.ونظرا لنجاح مبادرة ادخال التأسيس العسكري وأثرها في انتظام طلاب المدارس الفنية في الحضور وارتفاع درجة انضابطهم وانتمائهم للوطن ، قررت وزارة التربية والتعليم التوسع في تطبيق المبادرة بمعدل 100 مدرسة إضافية سنويا ليصل إجمالي عدد المدارس إلى 226 مدرسة في بداية العام الدرسي 2021/2022 .وأكد التقرير أن وزارة التربية والتعليم ، تخطط لـ التوسع في إنشاء المزيد من مدارس التكنولوجيا التطبيقية بمعدل 10 مدارس على الأقل سنويًا.