دراسة تكشف.. 5 خطوات فعالة تساعد في السيطرة على الجوع



السيطرة على الجوع السيطرة على الجوع

يعاني كثير من الأشخاص بسبب الجوع الشديد، وبعضهم لا يستطيع السيطرة عليه، ولذلك فإن السيطرة على الجوع يحتاج إلى كبح الجوع الحقيقي في المعدة ، أو الطاقة المنخفضة ، أو التهيج الذي يحدث غالبًا عندما يحتاج جسمك إلى الوقود.







ونظرًا لأن الجوع الحقيقي يدفعك بشكل طبيعي إلى تناول الطعام ، فإنك ستحتاج إلى تعلم بعض الحيل للتحكم في الجوع إذا كنت تحاول أيضًا التحكم في السعرات الحرارية.

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وإليك أهم 5 نصائح للتحكم في الجوع.- البروتينيُشبع البروتين الجوع بشكل أفضل من الكربوهيدرات أو الدهون ، لذا حاول تضمين بعض البروتينات الخالية من الدهون في كل وجبة ووجبة خفيفة، كما يعمل البروتين سحره ليس فقط في الجهاز الهضمي ، بل إنه يؤثر أيضًا على كيمياء الدماغ بطريقة تساعدك على الشعور بالرضا والنشاط الذهني.- الأطعمة المائيّة والغنيّة بالأليافالأطعمة المائية الغنية بالألياف "ضخمة" وتشغل مساحة أكبر في معدتك ، لذا فهي تساعد على الشعور بالشبع، وتحتوي معظم الخضار (باستثناء النشويات مثل البطاطس والذرة والبازلاء) على عدد قليل جدًا من السعرات الحرارية لكل وجبة ، لأنها تحتوي على الكثير من الماء والألياف، كما يمكن للفواكه المائية مثل البطيخ والأناناس والفواكه الغنية بالألياف مثل التوت أن تساعدك أيضًا على الشعور بالشبع مقابل تكلفة منخفضة نسبيًا من السعرات الحرارية.- يمكن أن تساعد التمارين في السيطرة على الجوعيمكن أن تؤدي نوبة من التمارين الرياضية إلى تثبيط هرمونات الجوع ، مما قد يحد من شهيتك، ولكن من أجل الحفاظ على نشاطك ، يحتاج جسمك إلى التغذية بشكل صحيح، في بعض الأحيان ، في محاولة لإنقاص الوزن ، يخفض الناس سعراتهم الحرارية أكثر من اللازم ولا يمتلكون الطاقة اللازمة لمواكبة تمارينهم لذا ، فإن العملية برمتها تأتي بنتائج عكسية، كثيرًا ما يخبرني الناس أنهم يشعرون كما لو أن التمارين الرياضية تجعلهم يشعرون بالجوع وتؤدي بهم إلى تناول المزيد من الطعام، ولكن في كثير من الأحيان يكون ذلك بسبب عدم تأجيجهم بشكل صحيح قبل وبعد التدريبات.- يمكن أن تساعد السوائل في السيطرة على الجوعشرب السوائل مع وجباتك قد يجعل وجباتك أكثر امتلاءً، وبعض الناس يخلطون بين العطش والجوع ، لذلك على الرغم من اشتهاء أجسامهم للسوائل ، وإذا بقيت رطبًا ، فمن غير المرجح أن يحدث ذلك.- تناول وجبات صغيرة ومتكررةيمكن السيطرة على الجوع عند تناول وجبات صغيرة كل بضع ساعات، حيث يساعد ذلك في الحفاظ على استقرار مستويات السكر في الدم على مدار اليوم. وهذا مهم ، لأن انخفاض نسبة السكر في الدم يمكن أن يؤدي إلى زيادة الجوع، حتى إذا كنت تعتقد أن كمية أقل من الطعام لن تكون كافية لاحتوائك ، فإن المعرفة بأنك ستأكل مرة أخرى في غضون ساعات قليلة غالبًا ما يسهل عليك إدارة الجوع.