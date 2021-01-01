قال الدكتور جيتالي باجواتي ، استشاري ورئيس قسم علم الأحياء الدقيقة ومكافحة العدوى ، أن "المتغيرات الجديدة لـ فيروس كورونا تنتشر بشكل أسرع وبالتالي يظهر التنوع في الأعراض"
إنها شديدة العدوى وجميع الفئات العمرية على نفس المستوى من الخطر بقدر ما يتعلق الأمر بالأعراض من ارتفاع درجة الحرارة إلى منخفضة الدرجة ، فإن السعال والبرد وصعوبة التنفس وسيلان الأنف وآلام الجسم وفقدان التذوق والشم كانت سائدة بالفعل.
لكن أعراض مثل جفاف الفم وعدم إفراز اللعاب وأعراض الجهاز الهضمي والصداع هي الأعراض التي يتم الحديث عنها الآن بشكل أكبر.
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التعليقات على التهاب العين وفقدان السمع ..تعرف على الأعراض الجديدة لفيروس كورونا
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