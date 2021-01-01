أسباب ارتجاع المريء وكيفية علاجه بالأعشاب

أسباب ارتجاع المريء
الارتجاع المريئي مشكلة شائعة ؛وهو ارتجاع حمض المعدة من المعدة إلى المريء مما يسبب ألما أو حرقانا في الصدر، ألم أو انزعاج في الحلق، وجود السائل الحمضي في الفم أو الحلق.
وقدمت الدكتورة سوسن غزال خبيرة التغذية عبر صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي؛ الأسباب وطرق العلاج بالأعشاب الطبيعية.
أسباب ارتجاع المريء..
- زيادة الطعام في المعدة عن الحاجة.
- الوزن الزائد.
- كثرة تناول الأطعمة الدهنية والمشروبات الغازية والمنبهات والكحوليات والبهارات الحارة.
- الشاي والقهوة.
- تناول بعض الأدوية مثل المسكنات.
- التدخين.
- الإصابة ببعض الأمراض مثل قرحة المعدة، أو المعاناة من القلق والتوتر
العلاج الطبيعي للارتجاع المريئي..
1- رفع الجزء العلوي من الجسم أثناء النوم
رفع الرأس والكتفي فوق المعدة وإبقاء المريء يميل للأسفل
2- تجنب التدخين
3- التخلص من الوزن الزائد
4- تجنب تناول الأطعمة المشبعة بالدهون، والابتعاد عن تناول الأطعمة المقلية، والحمضيات والجبنة والوجبات الخفيفة المصنعة مثل رقائق البطاطا واللحوم الدهنية والبيتزا
5- الابتعاد عن تناول الشوكولاتة، والأطعمة الحارة، والمنبهات مثل القهوة والشاي.
6- عدم تناول السوائل فيما عدا الماء قبل النوم، مع الحفاظ على النوم والجزء العلوي من جسم المريض مرتفع عن مستوى السرير.
7- تناول وجبات صغيرة
8- تناول الأعشاب
-زنجبيل
-البابونج
- بذور الشمر مضغ أو شرب المغلي
- اليانسون
- اضافة القرفة أو الهيل للطعام عند طهيه
- إضافة خل التفاح إلى السلطة
ملاحظة
يعتمد علاج ارتجاع المريء نهائيا على السبب الرئيسي للإصابة بتلك المشكلة، ولهذا فمن المهم إجراء منظار للمعدة عن طريق الطبيب.
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