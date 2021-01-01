

طرق بسيطة لعمل التورتة في المنزل طرق بسيطة لعمل التورتة في المنزل

تورتة الشيكولاتة من أنواع الحلوى التي يعشقها الكثيرون، وتفضل سيدات كثيرين تصنعها في المنزل، نظرا الي أنتشار فيروس كورونا، نقدم في السطور التالية طريقة عمل تورتة الشيكولاتة في المنزل، وطريقة عمل التورتة الإسفنجية البيضاء.



طريقة عمل التورتة في المنزل..



مقادير تحضير التورتة :

4 حبة بيض

2 كوب دقيق

ثلاث ارباع كوب زيت نباتي

٢ ملعقة صغيرة خميرة

ثلث كوب كاكاو خام

كوب سكر

ملعقة كبيرة فانيليا سائلة

مكونات تزيين تورتة الشيكولاتة

3 ملاعق كاكاو

رشة جوز هند مبشور

ملعقة صغيرة زبدة

ربع كوب سكر ناعم

علبة قشطة

قد يعجبك أيضا...

.. طريقة عمل تورتة الشوكولاتة في المنزل..- في وعاء كبير اخلطي البيض والسكر والفانيليا باستخدام المضرب الكهربائي حتى يتضاعف حجم الخليط.- يضاف للخليط السابق الكاكاو الخام ثم الزيت مع التقليب، ثم يوضع الدقيق بشكل تدريجي ثم الخميرة.- تدهن الصينية بالزبدة ثم يوضع الخليط السابق فيها.- توضع الصينية في الفرن على درجة حرارة ١٨٠ وتترك لمدة ٤٠ دقيقة حتى تنضج.- ولتحضير الصوص ضعي مكعب زبدة على نار هادئة ثم تضاف علبة القشطة والسكر والكاكاو مع التقليب- بعد خروج التورتة من الفرن زينيها بصوص الشوكولاتة الذي تم إعداده ورشيها بجوز الهند.طريقة عمل التورتة الإسفنجية البيضاءالمكوّنات :كوب من الدقيق الأبيض.ثلاث أرباع الكوب من السكر.6 حبة بيض.ربع كوب من النشا.ملعقة صغيرة من الفانيلا السائلة.نضع البيض والفانيلا في وعاء والخفق لمدة دقيقتين باستخدام الخفاقة الكهربائية.ثم إضافة السكر والاستمرار بالخفق لمدة عشر دقائق حتى يتضاعف حجم الخليط.بعدها إضافة الدقيق والتقليب باستخدام ملعقة حتى لا يخرج الهواء من الخليط.تحضير صينية الفرن ودهنها بالزيت ونرش عليها الدقيق.سكب خليط الكيك في الصينية، ثم إدخالها الفرن على درجة حرارة 180 مئوية لمدّة ثلث ساعة أو حتى يحصل الكيك على النضج الكامل.إخراج الكيك من الفرن وتركه جانبًا حتى يبرد تمامًا.تقطيع الكيك إلى شرائح سميكة ثم تقديمه، كما يمكن إضافة الكريمة المخفوقة مع قطع الفواكه كي يكون الكيك غنيًا.طريقه عمل الكيكه بالشيكولاته ..المقادير ..كوب سكركوب ماءكوب زيت4 ملاعق كبيره حليب بورده4 ملاعق كبيره كاكاو بودرهحبه بيضقليل من الفانيلاكوب دقيقملعقه كبيره من البنكج باودرالطريقه ..يخلط السكر + الماء + الحليب + كاكاو + زيتوناخذ كوب من الخليط ونعضه على جنب ثم نضع الباقي الموجود في الصحن بيض + فانيلا ويتم الخلط مرة آخرى.ثم نضع الدقيق بعد نخله + البيكنج بادور مع بعض حتى يصبح خليط متجانس ونحضر صينيه تيفال وندهنها بالسمن ونضع بها للخليط.طريقة عمل الكيك العادية...مقادير طريقه عمل الكيكه العادية...4 بيضات2 كوب دقيقكوب إلا ربع من الحليبكوب إلا ربع من السكرملعقة صغيرة فانيلياملعقة كبيرة بيكمج بودرنصف كوب زيتطريقه عمل الكيكة العادية..1- يسخن الفرن علي درجة حرارة 180 درجة مئوية، وبعد ذلك يدهن القالب بالسمن ويرش بالدقيق مع إزالة الفائض من الدقيق بالضرب الخفيف في وعاء ينخل الدقيق مع البودر ويقلب ومن ثم يوضع جانباً.2- يوضع البيض مع اللبن مع السكر مع الزيت الفانيليا في المضرب أو وعاء الخلط الكهربائي ويخفق حتى يذوب السكر بشكل كامل.3- بعد ذلك يتم وضع خليط البيض في وعاء ويرش أو أن يتم وضع الدقيق بشكل تدريجي مع الخفق بمخفقة اليد في إتجاه واحد حتي يصبح الخليط سميك بالشكل الكافي.4- بعد ذلك يترك خيط في العجين ويصب في الصينية ويوضع في الفرن حتي يستوي بشكل كامل أو يتم وضعه في قالب سكين أو سيخ ويخرج نظيف وينقل من الفرن ويترك حتي يبرد بشكل كامل ويقدم مع الشاي بالحليب أو الشاي العادي أو حسب الرغبة.