حصل موقع صدي البلد على الصور الأولي لحادث خروج عربيتين من قطار "القاهرة- المنصورة" عن القضبان منذ قليل أمام مدخل محطة منيا القمح بمحافظة الشرقية فيما ترددت أنباء عن وقوع إصابات بين عدد من الركاب.
ومن جانبه، فقد دفع مرفق الإسعاف بمحافظة الشرقية بعدد من سيارات الإسعاف إلى محيط محطة السكة الحديد بمنيا القمح تحسبا لوجود إصابات بين الركاب وجاري إخطار الأجهزة المعنية بسكك حديد الزقازيق.
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التعليقات على ننشر الصور الأولى لخروج عربتي قطار "المنصورة- القاهرة" عن القضبان بمنيا القمح
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