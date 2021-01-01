ننشر الصور الأولى لخروج عربتي قطار "المنصورة- القاهرة" عن القضبان بمنيا القمح



الصور الأولى لخروج عربتي قطار "المنصورة- القاهرة" الصور الأولى لخروج عربتي قطار "المنصورة- القاهرة"

حصل موقع صدي البلد على الصور الأولي لحادث خروج عربيتين من قطار "القاهرة- المنصورة" عن القضبان منذ قليل أمام مدخل محطة منيا القمح بمحافظة الشرقية فيما ترددت أنباء عن وقوع إصابات بين عدد من الركاب.







ومن جانبه، فقد دفع مرفق الإسعاف بمحافظة الشرقية بعدد من سيارات الإسعاف إلى محيط محطة السكة الحديد بمنيا القمح تحسبا لوجود إصابات بين الركاب وجاري إخطار الأجهزة المعنية بسكك حديد الزقازيق.

وأكد عدد من ركاب القطار أنه شهدت العربيتين الأخيرتين في القطار القادم من القاهرة وأمام مدخل محطة السكة الحديد بمنيا القمح تم خروجهم عن القضبان وتوقف حركة القطار وقرر عدد من الركاب النزول واستقلال السيارات الأجرة.







