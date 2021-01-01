النيابة العامة تكشف سبب حادث حافلة أسيوط

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حادث حافلة أسيوط

كشفت النيابة العامة المصرية عن سبب حادث اصطدام حافلة بسيارة نقل في أسيوط الذي أودى بحياة 20 شخصا.

وأشارت النيابة العامة إلى أنها وقفت على تصور مبدئي للحادث، هو سير الحافلة بالاتجاه المعاكس للسيارة واصطدامها بها بعد تجاوزها الحواجز الموضوعة لغلق الطريق.

وكانت النيابة العامة قد انتقلت لمعاينة جثامين المتوفين فتبينت تفحم 18 شخصا، كما انتقلت لسؤال المصابين الثلاثة فشهد أحدهم بأن الحافلة بعد تجاوزها بوابات محافظة أسيوط، سارت في مواجهة سيارات أخرى بطريق خالٍ من الإنارة حتى فوجئت باقتراب سيارة النقل فحاول سائق الحافلة تحذيره بالنفير والإشارات الضوئية، ولم يفلح في تلافي وقوع الاصطدام.

المصدر: RT

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