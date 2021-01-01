مواجهات بين الشرطة الإسرائيلية والمصلين الفلسطينيين – فيديو

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صورة الخبر: مواجهات بين الشرطة الإسرائيلية والمصلين الفلسطينيين – فيديو
مواجهات بين الشرطة الإسرائيلية والمصلين الفلسطينيين – فيديو

اعتدت قوات الأمن الإسرائيلية مساء الأربعاء على الشبان الخارجين من المسجد الأقصى عقب صلاة التراويح، لدى وصولهم إلى باب العامود أحد الأبواب الرئيسة لمدينة القدس القديمة.

وأفادت مصادر محلية بأن "قوات الأمن الإسرائيلية اعتدت على الشبان بالضرب، ومنعتهم من الجلوس في محيط باب العامود، وأطلقت قنابل الصوت والغاز المسيل للدموع صوبهم، مما تسبب في وقوع إصابات بينهم".

يشار إلى أن المواجهات اندلعت لليوم الثاني على التوالي، حيث وقعت مواجهات أمس في المكان ذاته، واعتقل خلالها 5 مقدسيين.

يأتي هذا بالتزامن مع ارتفاع وتيرة الاعتداءات الإسرائيلية على المسجد الأقصى المبارك بمنع إدخال وجبات الإفطار للصائمين ومنع رفع الأذان في مآذن المسجد الأربع.

https://arabic.rt.com/middle_east/1221785-%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D8%B7%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86%D9%8A%D9%8A%D9%86-%D8%A8%D8%A7%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%88%D8%AF/

المصدر: RT + "وفا"

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