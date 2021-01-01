كشف الرئيس الأميركي جو بايدن، الأربعاء، أنه لا يمكن لبلاده "البقاء في أفغانستان إلى الأبد"، مشيرا إلى أن إدارته تملك "خريطة زمنية واضحة للمغادرة من هناك".
واستهل بايدن حديثه بالقول: "أحدثكم من نفس المكان الذي حدثكم منه جورج بوش -غرفة المعاهدات بالبيت الأبيض- عندما أعلن الحرب قبل نحو 20 عاما، على أفغانستان، كان الهدف واضحا وأعتقد أننا حققنا هذا الهدف".
وأضاف: "أخذ الأمر منا 10 سنوات قبل أن نحقق ذلك الهدف، وذلك ما حدث، أسامة بن لادن قضي عليه.. قضينا على بن لادن قبل عقد من الزمان وإلى الآن من غير الواضح ما إذا كان التهديد الإرهابي الذي نقاتله تطور أكثر خلال العشرين سنة الماضية".
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التعليقات على بايدن يعلن سحب القوات الأميركية من أفغانستان بحلول سبتمبر
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