فيديو.. لحظة استهداف مطار أربيل بصاروخ



لحظة استهداف مطار أربيل بصاروخ لحظة استهداف مطار أربيل بصاروخ

أظهرت مقطع فيديو اللحظات الأولى لاستهداف مطار أربيل في كردستان العراق بصواريخ، سقط إحداها على قاعدة أميركية في المطار.



وذكر جهاز مكافحة الإرهاب الكردي أنه جرى استهداف مطار أربيل بصاروخ واحد، فيما قال محافظ أربيل إن السلطات بدأت في "التحقيق بالحادث لمعرفة ملابساته".



وأوضح المحافظ أنه لم تقع خيأتي هذا فيما قالت مصادر أمنية بمدينة الموصل، مركز محافظة نينوى بشمال العراق، إن صاروخين سقطا مساء اليوم على قاعدة زليكان، التي تقع شرق الموصل والتي تتواجد فيها قوات تركية.

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وأضاف المصدر أن أحد هذين الصاروخين سقط داخل القاعدة والآخر سقط على مقربة من القاعدة التي تتمركز فيها قوات تركية منذ فترة ليست بالقصيرة.سائر في الأرواح وفق المعلومات الأولية.https://www.facebook.com/watch/?v=456974635379326