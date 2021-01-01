القوات المسلحة تعلن عن وصول أحدث فرقاطة في العالم إلي الإسكندرية.. فيديو

آخر الأخباراخبار مصر › القوات المسلحة تعلن عن وصول أحدث فرقاطة في العالم إلي الإسكندرية.. فيديو

صورة الخبر: وصول أحدث فرقاطة في العالم
وصول أحدث فرقاطة في العالم

وصلت إلى قاعدة الإسكندرية البحرية الفرقاطة الثانية من طراز "فریم بيرجامینی" التي تم بناؤها بشركة "فينكانتييرى" الإيطالية ، لتنضم لأسطول القوات البحرية المصرية والتي تشهد خلال الآونة الأخيرة طفرة تكنولوجية هائلة في منظومات التسليح والكفاءة القتالية وفقًا لأحدث النظم العالمية.

مميزات الفرقاطة برنيس
تتميز الفرقاطة برنيس متعددة المهام الجديدة بالقدرة على الإبحار لمسافة 6000 ميل بحري ، وتتمتع بالعديد من الخصائص التقنية ومنظومات التسليح الحديثة التى تمكنها من تنفيذ جميع المهام القتالية بالبحر وقت السلم والحرب.

مما يجعلها بمثابة إضافة تكنولوجية هائلة لإمكانات القوات البحرية ودعم قدرتها على تأمين الحدود وخطوط الملاحة البحرية ومساندة وحماية القوات البرية بطول الساحل خلال العمليات الهجومية والدفاعية ، وتأمين مصادر الثروات الطبيعية المختلفة للدولة بالبحرين المتوسط والأحمر.

وقد تم إعداد وتأهيل الأطقم التخصصية والفنية العاملة على الوحدة الجديدة فى توقيت قياسى، وفقًا لبرنامج متزامن تم تنفيذه على مرحلتين بمصر وإيطاليا، حيث بذل رجال القوات البحرية الجهد فى التدريب على جميع التقنيات الحديثة المزودة بها ليكونوا قادرين على تنفيذ كافة المهام التي تسندها لهم القيادة العامة للقوات المسلحة بكفاءة واقتدار.

يذكر أن الفرقاطة الأولى من طراز "فریم بيرجامینی"، قد وصلت إلى قاعدة الإسكندرية البحرية في آواخر شهر ديسمبر عام 2020، وسميت بإسم "الجلالة".

المصدر: elbalad

قد يعجبك أيضا...
أضف تعليق إقرأ التعليقات (0) أضف إلى المفضلة

أضف هذا الخبر إلى موقعك:

إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك

إقرأ آخر الأخبار

الأكثر قراءة

التعليقات على القوات المسلحة تعلن عن وصول أحدث فرقاطة في العالم إلي الإسكندرية.. فيديو

هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.

كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!

أضف تعليق

أكتب تعليقك
إسمك
البريد الإلكتروني

لن يتم إظهار بريدك الإلكتروني مع التعليق

الرقم السري
2245

من فضلك أكتب الرقم الظاهر أمامك في خانة الرقم السري

سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر مشاهدة
آخر الفيديوهات
خلال 30 أيام
خلال 7 أيام
اليوم
إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager