وصلت إلى قاعدة الإسكندرية البحرية الفرقاطة الثانية من طراز "فریم بيرجامینی" التي تم بناؤها بشركة "فينكانتييرى" الإيطالية ، لتنضم لأسطول القوات البحرية المصرية والتي تشهد خلال الآونة الأخيرة طفرة تكنولوجية هائلة في منظومات التسليح والكفاءة القتالية وفقًا لأحدث النظم العالمية.
مميزات الفرقاطة برنيس
تتميز الفرقاطة برنيس متعددة المهام الجديدة بالقدرة على الإبحار لمسافة 6000 ميل بحري ، وتتمتع بالعديد من الخصائص التقنية ومنظومات التسليح الحديثة التى تمكنها من تنفيذ جميع المهام القتالية بالبحر وقت السلم والحرب.
مما يجعلها بمثابة إضافة تكنولوجية هائلة لإمكانات القوات البحرية ودعم قدرتها على تأمين الحدود وخطوط الملاحة البحرية ومساندة وحماية القوات البرية بطول الساحل خلال العمليات الهجومية والدفاعية ، وتأمين مصادر الثروات الطبيعية المختلفة للدولة بالبحرين المتوسط والأحمر.
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التعليقات على القوات المسلحة تعلن عن وصول أحدث فرقاطة في العالم إلي الإسكندرية.. فيديو
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