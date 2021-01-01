تأجيل قمة الأهلى والزمالك مواليد 99



تأجيل قمة الأهلى والزمالك تأجيل قمة الأهلى والزمالك

قررت إدارة مسابقات المراحل السنية والناشئين بالاتحاد المصري لكرة القدم تأجيل مباراة الأهلي والزمالك مواليد 1999

تلقى اللواء المستشار عماد عبد العزيز رئيس نادي الزمالك دعوة رسمية من المهندس أحمد مجاهد رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم للاجتماع في مقر اتحاد كرة القدم في الثانية عشرة ظهر غد الخميس.

تأتي هذه الجلسة بناء على طلب رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم بهدف تصفية الأجواء والتأكيد على العلاقة الطيبة التي تجمع الاتحاد ونادي الزمالك والأهلي.

يأتي هذا على خلفية الجدل الذي أثاره اتحاد الكرة بإقامة مباراة فاصلة لحسم بطل دوري 99 بالرغم من فوز الزمالك باللقب حسب اللائحة التي تنص على الاحتكام لفارق الأهداف.



عقوبات الشباب

وتقدمت إدارة نادي الزمالك باستئناف لدى لجنة التظلمات بالاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة عادل الشوربجي، ضد القرارات الصادرة من لجنة الانضباط تجاه لاعبي الشباب بالنادي.

وكانت لجنة الانضباط بالاتحاد المصري لكرة القدم قد أصدرت قراراتها بالعقوبات الواجبة في واقعة الفيديو المنتشر لعدد من لاعبي الزمالك ضمن فريق مواليد ١٩٩٩.

وتضمنت العقوبات إيقاف إمام عاشور 12 مباراة وغرامة مالية قدرها 200 ألف جنيه بالإضافة إلى إيقاف 5 ناشئين آخرين 8 مباريات و100 ألف جنيه غرامة مالية لكل منهم.

