تعرض أكرم توفيق لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لإصابة قوية اثناء مشاركته في لقاء النصر، ضمن منافسات بطولة كأس مصر.
مرر طاهر محمد طاهر كرة بينية الى أكرم توفيق داخل منطقة الجزاء في الدقيقة ٧ من عمر المباراة، وحاول اكرم مراوغة الدفاع ولكن اعترضه المدافع وأسقطه داخل منطقة الجزاء.
وطالب أكرم توفيق من حكم المباراة استدعاء الحهاز الطبي لتلقي العلاج، وسريعاََ ما حضر الحهاز الطبي للنادي الأهلي.
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التعليقات على شاهد.. بكاء نجم الأهلي بعد تعرضه لإصابة خطيرة فى مباراة النصر
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