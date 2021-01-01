شاهد.. بكاء نجم الأهلي بعد تعرضه لإصابة خطيرة فى مباراة النصر



أكرم توفيق أكرم توفيق

تعرض أكرم توفيق لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لإصابة قوية اثناء مشاركته في لقاء النصر، ضمن منافسات بطولة كأس مصر.



مرر طاهر محمد طاهر كرة بينية الى أكرم توفيق داخل منطقة الجزاء في الدقيقة ٧ من عمر المباراة، وحاول اكرم مراوغة الدفاع ولكن اعترضه المدافع وأسقطه داخل منطقة الجزاء.



وطالب أكرم توفيق من حكم المباراة استدعاء الحهاز الطبي لتلقي العلاج، وسريعاََ ما حضر الحهاز الطبي للنادي الأهلي.

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وتلقى أكرم العلاج، ولكن يبدو عليه أنه لا يزال متأثراََ بالاصابة التي أصابت ذراعه اليسرى بعد سقوطه بقوة بسبب التحام قوي من مدافع فريق النصر.ولم يتمكن أكرم من استكمال المباراة، وخرج في تبديل اضطراري أول للأهلي، وحل اليو ديانج بدلاََ منه في الدقيقة ١٢ من عمر المباراة.وظهر أكرم توفيق معلقاََ ذراعة ويبكي بعد تعرضه للاصابة، وتبدو اصابته خطيرة بسبب التبديل الاضطراري.