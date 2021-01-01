التعليم تصدر تنبيها عاجلا لطلاب الدبلومة الأمريكية في مصر

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أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني المصرية ، تنبيها عاجلا لـ طلاب الدبلومة الامريكية.



حيث قالت وزارة التربية والتعليم : إن الموعد النهائي للتسجيل لجولة مايو من امتحان EST المطورة حديثًا ، سيكون غدا الخميس 15 أبريل.



وأضافت وزارة التربية والتعليم : أصبح امتحان EST هو المؤهل الوحيد لطلاب الدبلومة الأمريكية منذ يوم الأحد 14 فبراير 2021 ، مما يتيح مسارًا جديدًا للدخول إلى الجامعات في مصر.

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وأشارت وزارة التربية والتعليم إلى أن امتحان EST ، يقيس استعداد الكلية في القراءة والكتابة والرياضيات من خلال اختبار المهارات المعرفية والتحليلية.وقال الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني : لن يعتد بـ امتحانات السات بعد تاريخ 15 فبراير 2021 لطلاب الدبلومة الأمريكية من حيث تنسيق الجامعات المصرية الحكومية والخاصة والأهلية.وأوضح وزير التربية والتعليم أنه سيسمح لطلاب G11,G12 بالـ Matching أو الـ super matching عبر نظم التقييم المختلفة.تلقى الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم العديد استفسارا من أولياء الأمور الطلاب المصريين المقيمين بالخارج وفي نفس الوقت مقيدين على مدارس مصرية.حيث تمثل هذا الاستفسار في التساؤل عن : هل ستحسب لهؤلاء الطلاب الدارسين بنظام الدبلومة الأمريكية تحديدا، نتيجة امتحان السات الذين امتحنوه فى خارج مصر ، ليتمكنوا من دخول الجامعات المصرية بهذه النتيجة.ومن جانبه رد وزير التربية والتعليم على هذا الاستفسار على جروب ادعم د. طارق شوقي عبر تطبيق واتس اب قائلا : لا ، بل تحسب "فقط" لمن هو مسجل في مدرسة بالخارج ومقيم بصفة دائمة في الخارج.وأضاف وزير التربية والتعليم : عدا هذا ننصح طلاب الدبلومة الأمريكية المصريين بأن يخوضوا الامتحانات المصرية البديلة للسات في مصر خلال فترة السماح.ويمكن لمن يهمه الأمر الآن معرفة المزيد عن امتحان EST من خلال الرابط التالي:https://est.moe.gov.eg