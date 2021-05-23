تحديثات جديدة في تابلت طلاب 3 ثانوي قبل أيام من بروفة امتحانات الثانوية العامة



تحديثات جديدة في تابلت طلاب 3 ثانوي تحديثات جديدة في تابلت طلاب 3 ثانوي

أصدرت المدارس الثانوية الموجودة على مستوى الجمهورية ، تنبيهات جديدة لطلاب الثانوية العامة الدارسين بالعام الدراسي الحالي 2020/2021.



حيث شددت المدارس الثانوية على طلاب الثانوية العامة بضرورة توصيل أجهزة التابلت الخاصة بهم بشبكة الانترنت ، حيث سيتم إرسال أمر تحديث لبرنامج النوكس من قبل شركة سامسونج لطلاب الصف الثالث الثانوي ، لتجهيز اجهزة التابلت لـ الامتحانات التجريبية لطلاب الثانوية العامة .



وشددت المدارس على أن هذا التحديث سيساعد الطالب على ضمان أن التابلت الخاص به مسجل داخل المنظومة التعليمية ويستقبل كل ما هو جديد بدون مشاكل.

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وكانت قد أصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، تعليمات رسمية لمديري التطوير التكنولوجي بمديريات التربية والتعليم ، بشأن الاستعداد لـ الامتحانات التجريبية لطلاب الثانوية العامة المقرر عقدها خلال شهر ابريل ومايو ويونيو 2021 .حيث قالت وزارة التربية والتعليم ، انه على المختصين بالمدارس الثانوي العام ، والتي تم الانتهاء من تركيب البنية التحتية بها ، بعدم غلق الاجهزة نهائيا دون الرجوع للمختصين بالدعم الفني بشركة أي سيرف مع ابلاغ كافة الاعطال والمشكلات .وشددت وزارة التربية والتعليم في خطاب رسمي للمديريات ، على ضرورة الاتصال من داخل غرفة المعلومات بالمدرسة على الرقم الداخلي 600 او من خلال البريد الالكترونيmoe-support@eserve.com.eg موضحا بع رقم الابلاغ عن العطل.txtبتوقيع طارق شوقي .. خطاب عاجل من التعليم يحسم جدل بروفات امتحانات الثانوية العامةوقالت وزارة التربية والتعليم ، أنه يوجد الكثير من المدارس تقوم بغلق الأجهزة دون أسباب أو التعطل بمشكلات في الكهرباء وتم ارسالها للمديريات عدة مرات من قبل كلا من المختصين بشركة اي سيرف والشركة المصرية للاتصالات مما يعوق حل المشكلات او التأكد من صلاحية الاجهزة.كما أرسلت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني خطابا رسميا موقعا من الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم ، لجميع المديريات التعليمية ، أكد خلاله على ضرورة تنفيذ قراراته الأخيرة بخصوص امتحانات الثانوية العامة التجريبية.حيث نص هذا الخطاب على ان وزارة التربية والتعليم قررت عقد 3 امتحانات تجريببة “بروفات” إلكترونية لطلاب الثانوية العامة الذين تسلموا اجهزة تابلت من الوزارة .موعد البروفة الأولى لـ امتحانات الثانوية العامةوشدد الخطاب على أن اول هذه الامتحانات التجربيبة لطلاب الثانوية العامة سيعقد في شهر ابريل تحديدا في ايام 18 و 20 و 22 ابريل لقياس كفاءة اجهزة التابلت ، عمل محاكاة كاملة لاختبار المعدات والشبكات ، واجراء تجربة عملية لأكواد وكلمات المرور الخاصة بـ امتحانات الثانوية العامة .ووفقا لما أعلنه الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم ، سيكون امتحان ابريل تجريبيا بالتابلت في اللجان ، والهدف منه ليس الأسئلة او الجزء الفني أو الأكاديمي ، حيث ستكون أسئلته لا علاقة لها بالأسئلة الحقيقية للمنهج (بل ستكون أسئلة مثل ما اسمك ولونك المفضل ... إلخ) ، فهي مجرد بروفة غير حقيقية من الناحية الاكاديمية هدفها فقط اختبار الشبكات وحل المشكلات التقنية سواء في الجهاز أو الشبكات او المدرسة.وأوضح وزير التربية والتعليم ، أن امتحانات أبريل ستعقد على 3 ايام لان الوزارة ستجرب تكنولوجيا مختلفة لحل المشاكل التقنية في كل يوم من الأيام الثلاثة، وسيكون الامتحان لمدة ساعة فقط او اقل "مش امتحان نذاكر له".موعد البروفة الثانية لـ امتحانات الثانوية العامةكما أوضح الخطاب ، أن ثاني هذه الامتحانات التجريبية لطلاب الثانوية العامة سيعقد في مايو في الوحدة الاولى والثانية في كل مادة وفقا للجدول التالي :الأحد 23 مايو 2021 :اللغة العربية (من 10 لـ 11 صباحا) - اللغة الانجليزية (من 11:30 صباحا لـ 12 ظهرا ) - اللغة الثانية (من 12:30 ظهرا لـ 1 ظهرا)الثلاثاء 25 مايو 2021 :التاريخ لأدبي والفيزياء لعلمي ( من 10 صباحا لـ 10:30 صباحا) - علم النفس لأدبي و الاحياء لعلمي علوم و الرياضيات البحتة لعلمي رياضة (من 11 صباحا لـ 11:30 صباحا)الخميس 27 مايو 2021 :الجغرافيا والكيمياء (من 10 صباحا لـ 10:30 صباحا) - الفلسفة والجيولوجيا والرياضيات التطبيقية (من 11 صباحا لـ 11:30 صباحا)وأشار وزير التربية والتعليم ، إلى أن هذا الامتحان سيكون بلا درجات ولكنه بروفة لعقد امتحانات مجمعة على التابلت لطلاب الثانوية العامة ، وسيدخل الطلاب بأكواد مختلفة ، وستكون الامتحانات قصيرة بعدد اصغر من الاسئلة ، بحيث تجرب الوزارة جودة البيانات وارسالها والسوفت وير ، بالاضافة الى تدريب الطلاب على شكل بعض الاسئلة .موعد البروفة الثالثة لـ امتحانات الثانوية العامةوأخيرا أكد الخطاب على أن ثالث الامتحانات التجريبية لطلاب الثانوية العامة سوف يعقد في الفترة من 12 يونيو إلى 17 يونيو ، وسيكون محاكاة كاملة سيتم اعلان تفاصيلها في وقت لاحقوأكد الدكتور طارق شوققي ، أن هذا الامتحان سيكون محاكاة كاملة اكثر تشابها مع الامتحان الرسمي النهائي للثانوية العامة ، وسيكون ايضا بروفة بلا درجات ، ،وسيكون له جدول على مدار 5 ايام بمعدل مادتين في اليوم ، وسيكون بنفس زمن الامتحان الرسمي وبنفس عدد اسئلة الامتحان الرسمي