مش محتاجة مذاكرة.. 6 معلومات عن البروفة الأولى لـ امتحانات الثانوية العامة 2021

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كشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ملامح البروفة الأولى لـ امتحانات الثانوية العامة 2021.







وأعلن الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، أن البروفة الأولى لـ امتحانات الثانوية العامة 2021، ستكون عبارة عن امتحانات تعقد في أيام 18 أبريل و20 أبريل و22 أبريل 2021.

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وقال وزير التربية والتعليم:سيكون امتحان أبريل تجريبيا بلا درجات بالتابلت في اللجان.أسئلة الامتحانات ستكون أسئلة غير حقيقية لا علاقة لها بالمنهج الحقيقي بل ستكون أسئلة عادية مثل ما اسمك وما لونك المفضل.الهدف من بروفة امتحانات الثانوية العامة المقرر عقدها في أبريل الجاري ليس الأسئلة أو الجزء الفني أو الأكاديمي.ستكون بروفة أبريل مجرد بروفة غير حقيقية من الناحية الأكاديمية هدفها فقط اختبار الشبكات وحل المشكلات التقنية سواء في الجهاز أو الشبكات أو المدرسة.امتحانات أبريل ستعقد على 3 أيام لأن الوزارة ستجرب تكنولوجيا مختلفة لحل المشاكل التقنية في كل يوم من الأيام الثلاثة.سيكون الامتحان في بروفة أبريل لمدة ساعة فقط أو أقل و"مش هيكون امتحان نذاكر له".وأعلن وزير التربية والتعليم والتعليم الفني أن طلاب الثانوية العامة الدارسين بنظام المنازل والإعادة والتقسيم يدخلون فقط الامتحان التجريبي في يونيو، وليس عليهم أداء الامتحانين التجريبيين في أبريل ومايو للثالث الثانوي.وسبق أن أرسلت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني خطابا رسميا عاجلا، لجميع مديريات التربية والتعليم، الموجودة في مختلف محافظات الجمهورية، للاستعداد لامتحانات ‏الثانوية ‏العامة 2021.وتم التأكيد في الخطاب على ضرورة تكليف مديري الإدارات التعليمية بتشكيل لجنة مكونة من مسئول التطوير التكنولوجي بالإدارة التعليمية، ‏ومدير إدارة شئون الطلبة والامتحانات بالإدارة، ‏ومسئول التطوير بكل مدرسة ثانوي، ومدير إدارة التعليم الثانوي بالإدارة.‏وتتولى اللجنة إعداد كشوف 303 مقار خاصة بلجان سير امتحانات الثانوية العامة ‏2021، موضحا بها عدد الفصول المجهزة والصالحة للامتحانات الإلكترونية والمتصلة ب‏الشبكة، وعدد الطلاب المقيدين بالمدرسة بالصف الثالث الثانوي، وسعة الفصول المجهزة والصالحة لأداء الطلاب الامتحانات داخلها، والحجرات الموجودة بالمدرسة وغير المتصلة بالإنترنت، والتي يمكن تجهيزها لتكون صالحة لأداء الامتحانات.