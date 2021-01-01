احصل على فرصة للدراسة في إندونيسيا بمنح عام 2021

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احصل على فرصة للدراسة في إندونيسيا

أعلنت الإدارة العامة للبعثات بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، عن إفادة وزارة الخارجية بأنه وردت مذكرة سفارة اندونيسيا بالقاهرة تتضمن تقديم الحكومة الإندونيسية وزارة التربية والتعليم ( الإدارة العامة للتعليم العالى )، منح دراسية ” شركات البلدان النامية KNB لعام 2021 للدراسة بالجامعات الإندونيسية المرموقة وذلك فى اطار تقويه العلاقات الثقافية بين البلدين .

وأوضحت أنه لمزيد من التفاصيل يرجى الاطلاع على الموقع الالكترونى الموضح بعد :ـ

رابط الموقع https://becas-sin-fronteras.com/otras/becas-en-egipto/
رابط الموقع https://becas-sin-fronteras.com/becas-para-estudiar-en-africa/
رابط الموقع https://becas-sin-fronteras.com/beca/becas-knb-gobierno-de-indonesia-a0326/


وذلك علما بأن الإدارة المركزية للبعثات لا تتحمل ايه نفقات عن هذه المنح.



وكانت قد أعلنت الإدارة العامة للبعثات بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، عن إفادة سفارة جمهوريه مصر العربيه بروما بأن جامعة Saint Camillus International University of Health Sciencesفتحت باب التقدم لتخصصات طب الاسنان والجراحة، فضلا عن عدد من البرامج المتخصصة ، علمًا بأن الجامعة تمنح شهادات للبرنامج الدراسى الجامعى الممتد لستة أعوام بمجال طب الاسنان وكذلك شهادات جامعية بالمجالات التال :ـ
Nursing

Physiotherapy

Biomedical Laboratory Midwifery- Radiology



كما افادت بأنها تقدم منحًا للمتميزين من خريجى طلاب الجامعة فى الحصول على دبلومه الدراسات العليا المعترف بها فى أوروبا ، حيث يتم منح الدارسين حق الاقامه فى ايطاليا الى حين الحصول على شهاده الدبلومه.

ـ علمًا بأن اختيار الطلبه سيتم عبر الإنترنت Online نظرًا لمراعاة تبعات جائحة كورونا.



ولمزيد من التفاصيل يرجى زيارة الموقع الإلكترونى التالىhttps://www.unicamillus.org/it/homepage/ ، ذلك علما بأن البعثات لا تتحمل أى نفقات عن تنفيذ هذه البرامج.

المصدر: elbalad

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