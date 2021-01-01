ما بين الصدمة والسخرية، استقبل رواد مواقع التواصل الاجتماعي، صورة جديدة لشهادة تخرج شاب من خريجي كلية الألسن جامعة عين شمس، مستخدمة كغلاف للطعام "طعمية"، الأمر الذي أثار غضب الكثيرين، من خريجي الجامعة، معبرين عن ما وقع عليهم من إحباط، بينما لاقى البعض الأمر بسخرية.
فجاءت تعليقات رواد مواقع التواصل الاجتماعي كالتالي: "الشهادة معمول منها نسخة مش حاجة ظريفة انك تحبط طالب.. السلبية عمرها ما كانت سبيل للهزار وربنا مش بيضيع تعب مجتهد "، "والله لو معايا حتى لو مش هشتغل، لأعلقها قدامي أربعة وعشرين ساعة"، "البوست محبط للبعض شيلوه أحسن".
وجدير بالذكر أنه يقضي الطلاب في مصر بالتعليم الجامعي 4 سنوات لمعظم الجامعات، فيما يقضي البعض 6 أو 7 سنوات لكليات القمة الهندسة والطب، وينتظر الطلاب نتيجة الجهد الذي بذلوه طيلة تلك السنوات، وتعتبر شهادة التخرج هي المستند الذي يعبر عنهم عند الخروج لسوق العمل، فأول المستندات التى يطلبها أرباب العمل تكون شهادة التخرج، لذا نستعرض في التقرير التالي خطوات استخراج شهادة التخرج.
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التعليقات على شهادة التخرج "قرطاس طعمية" .. صورة صادمة تحبط الطلاب على السوشيال ميديا
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