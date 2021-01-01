شكلت جامعة المنوفية لجنة من كلية الحقوق للتحقيق في اعتداء رئيس قسم اللغه العربية بكلية الاداب بالجامعة علي أحد اعضاء هيئه التدريس بالسب والقذف في مشاجرة داخل إحدى قاعات الحرم الجامعي.
وبدأت اللجنة اليوم التحقيق في الواقعة حيث أكد عضو هيئة التدريس أنه تم الاعتداء عليه من قبل رئيس القسم بالضرب أمام اعضاء هيئه التدريس وطلاب الدراسات العليا.
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التعليقات على بدء التحقيق في اعتداء رئيس قسم علي عضو هيئه تدريس بجامعة المنوفية
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