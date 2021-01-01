بدء التحقيق في اعتداء رئيس قسم علي عضو هيئه تدريس بجامعة المنوفية



جامعة المنوفية جامعة المنوفية

شكلت جامعة المنوفية لجنة من كلية الحقوق للتحقيق في اعتداء رئيس قسم اللغه العربية بكلية الاداب بالجامعة علي أحد اعضاء هيئه التدريس بالسب والقذف في مشاجرة داخل إحدى قاعات الحرم الجامعي.







وبدأت اللجنة اليوم التحقيق في الواقعة حيث أكد عضو هيئة التدريس أنه تم الاعتداء عليه من قبل رئيس القسم بالضرب أمام اعضاء هيئه التدريس وطلاب الدراسات العليا.

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واضاف، أن رئيس القسم قام بصفعه علي وجهه لعدم قيامه بالقاء السلام عليه أثناء مروره علي أحد مكاتب القسم.وتابع أن الجميع حاولوا إبعاده حيث لم يكتف بذلك بل وجه إليه وابل من السب والقذف، موضحا أنه حرر محضر في قسم الشرطه بالواقعة.