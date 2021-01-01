6 فوائد لعصير التمر الهندى.. منها تعزيز المناعة



فوائد لعصير التمر الهندى فوائد لعصير التمر الهندى

عصير التمر الهندى من العصائر الطبيعية المنعشة فى شهر رمضان، لحتوائه على فيتامين ب والكاروتين وفيتامين ج والبوتاسيوم والمغنيسيوم، كما أنه يستخدم كتوابل لبعض المأكولات نظرا لمذاقة، وللتمر الهندى العديد من الفوائد الصحية حسبما ذكرى موقع stylecraze.







1. ملين طبيعى

عصير التمر الهندى ملين خفيف، يستخدم لعلاج اضطرابات الصفراء، ويساعد الجسم على محاربة الالتهابات الفيروسية مثل البرد والحمى.

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2. العناية بالعينيمكن استخدام عصير لب التمر الهندى لعلاج التهاب الملتحمة، يتم تحضير قطرات العين، بالطريقة التقليدية باستخدام بذور التمر الهندى لعلاج متلازمة جفاف العين.3. الحفاظ على صحة المعدةيعالج عصير التهمر الهندى أمراض الأمعاء الالتهابية مثل التهاب القولون التقرحى، ومرض كرون، ويساعد لب التمر فى علاج قرحة المعدة وأحماض المعدة.4. مفيد لمرضى السكرىيحتوى عصير لب التمر الهندى على خصائص تمنع الكربوهيدرات، وهذا يقلل مستويات الجلوكوز فى الدم لمرض السكرى بعد الوجبات، كما يساعد على خفض مستويات السكر فى الدم، ويمنع الضرر التأكسدى فى البنكرياس المرتبط السكرى.5. تعزيز جهاز المناعةيحتوى عصير التمر هندى على مضادات الأكسدة المفيدة للصحة، كما أنه يحسن جهاز المناعة والمشاكل الأخرى المتعلقة به مثل البرد والسعال وإلإنفلونزا وغيرها.6. الحفاظ على صحة القلبهذا العصير له القدرة على منع عملية أكسدة الكوليسترول، والتى يمكن أن تمنع الالتصاق بجدران الشرايين وانسدادها، ما يؤدى إلى تقليل مخاطر الإصابة بأمراض القلب التاجية وارتفاع مستويات الكوليسترول فى الدم.