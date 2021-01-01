"ام.اس.دى. مصر" تقدم نصائح لمرضى السكر

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ـ "القدم السكرى".. السيطرة على الأعراض والمضاعفات بالمتابعة والعلاج



ـ د. حنان جاويش: على مريض السكر الاهتمام بقدمه واتباع الإرشادات الطبية وطلب العلاج في حالة ظهور أى أعراض





مع زيادة انتشار مرض السكر، وارتفاع عدد المصابين به فى مصر، كثر الحديث عن مضاعفاته، والأعراض المرتبطة به، وعلى رأسها " القدم السكرى"، والذى يصيب قدم مريض السكر ويؤدى إلى بعض المضاعفات التي تشمل التهاب الأعصاب الطرفية، قصور الدورة الدموية الطرفية، كل ما يصيب الجلد من التهابات، وكذلك اعوجاج مفاصل القدم، ومشاكل الأظافر والالتهابات البكتيرية والفطرية وأخيرا هشاشة عظام القدم. وتقدم شركة "ام.اس.دي. مصر" نصائح لمرضى السكري بالتزامن مع اقتراب شهر رمضان الكريم للتوعية بالمرض وكيفية ادارته.

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توضح الدكتور حنان جاويش، أستاذ الباطنة بوحدة السكر والغدد الصماء- جامعة المنصورة، ورئيس الجمعية المصرية للقدم السكرى، إن مفهوم "القدم السكرى" من أكثر المصطلحات الطبية التى تحتاج إلى توضيح حيث ظل لفترة طويلة يرتبط تفسيره فى أذهان العامة بحدوث الغرغرينا والبتر، لافتة إلى أن تغيير هذا المفهوم فى حد ذاته يمكن أن يحدث فارق كبير فى الاهتمام بأى تغيرات بسيطة اتحدث فى قدم مريض السكر والاهتمام بمعالجتها مبكرا حتى يمكن الحفاظ على القدم.تنصح "جاويش" مريض السكر بالحفاظ على قدمه من المضاعفات. من خلال الاهتمام بفحص القدم يوميا بنفسه لاكتشاف أى تغير مهما كانت بساطته، بالإضافة إلى غسل القدم بالماء والصابون مع التجفيف جيدا خاصة بين الأصابع بفوطة ناعمة، وترطيب القدم باستخدام كريم مرطب ماعدا بين الأصابع حيث يجب أن تكون جافة، مع الحرص على لبس شراب قطن نظيف يوميا وعدم السير حافي القدمين اطلاقا حتى داخل المنزل، علاوة على لبس حذاء طبي مناسب بمقاس مناسب، وعدم الجلوس بجوار الدفاية فى البرد أو التعرض للماء الساخن، مع المحافظة على قص الأظافر بشكل عرضى وعدم شد أى زوائد جلدية باليد، مع ضرورة التوجه إلى أقرب عيادة قدم للمريض في حالة وجود أي تغيرات في الجلد أو الأظافر أو تورم أو كدمات أو جروح.أكدت رئيس الجمعية المصرية للقدم السكرى أن جميع مقدمي الخدمة لمرضى السكر من أطباء وتمريض لهم دور هام فى تعليم المريض كيفية وأهمية فحص القدمين، وكذلك فحص قدمي المريض بشكل دوري وتحديد درجة الخطورة حسب وجود علامات الخطورة من التهاب أعصاب أو قصور الدورة الدموية، أو اعوجاج المفاصل والنصح بما يلزم من علاج حتى لا تتفاقم المشكلة، لافتة إلى انتشار عيادات القدم السكرى التى تشتمل على جميع التخصصات التي تعمل بشكل متناسق لتغطية كافة جوانب العلاج سواء كان بالعلاج أو بعض التدخلات البسيطة أو الجراحة إذا احتاج الأمر ذلك.وتقوم الجمعية المصرية للقدم السكري بتوعية المرضى من خلال نشر المطبوعات وكذلك من خلال موقع الجمعية على الإنترنت، بالإضافة إلى اللقاءات المباشرة بالمرضي علي هامش مؤتمرات السكر على مستوى الجمهورية، أو من خلال مجلتها السنوية التي تصدر باللغة العربية للمرضى في اليوم العالمى للسكر من كل عام، كذلك تقوم الجمعية برفع الوعي بين الأطباء بأهمية التنسيق والتكامل بين جميع التخصصات المهتمة بالقدم السكري وذلك من خلال عقد الندوات والمؤتمرات لتدريب الأطباء.