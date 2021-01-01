تريندات موضة شعر ربيع 2021.. الطبيعى والملون والمستقيم الأبرز



موضة شعر ربيع 2021 موضة شعر ربيع 2021

تظهر الكثير من ملامح الموضة سواء المتعلقة بالملابس أو الأزياء، والإكسسوارات، والأحذية والحقائب أو ما يطلق عليه مكملات الموضة، فضلًا عن المكياج والشعر وغيرهم من الأشياء التي تحرص الفتيات على التعرف على كل جديد يطرأ عليهم من أجل اتباعه ومواكبة خطوط الموضة، وإذا كنت من المهتمات بمعرفة آخر صيحات موضة الشعر في ربيع 2021، إليك أبرزها نقلًا عن موقع "salonprivemag".



الشعر الطبيعي

ازداد عدد المشاهير اللاتي ظهرن بشعرهن الطبيعى بسبب كورونا، ويبدو أن الأمر أصبح يسيطر على الموضة بشكل عام، ورغم أن كل موسم جديد يظهر فيه اتجاهًا مختلفًا يتعلق بموضة الشعر، ويدفع الفتيات للبحث عن الظهور بإطلالة لا تشوبها شائبة، إلا أن هناك الكثيرات ممن يفضلن الاحتفاظ بشكل شعرهن الطبيعي، ويمكنك اختيار قص شعرك وتلوينه طوال العام قبل أي مناسبة على راحتك، بينما تكون القاعدة الأساسية هي الاحتفاظ بشكل شعرك الطبيعي.



البوب

تصفيفة الشعر البوب تعد من أشهر تصفيفات الشعر التي تلجأ إليها الفتيات، والتي سيطرت على تريندات موضة شعر 2021 المستوحاة من إغلاق كورونا، في دائمًا ما تكون حديثة وعصرية ومناسبة بما يكفي لتصميمه بطرق عديدة فهي تضفي على الفتاة مظهر مريح ومتطور، كما أنه تساعدها في الحصول على لمسة نهائية جريئة تجذب انتباه المستخدمين إلى عظام الوجنتين والعينين.

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الشعر القصير والملونهل تبحثين عن تسريحة شعر مثيرة؟ يمكن أن يكون الشعر المستقيم هي الخيار الأفضل، ويمكنك الحصول على مظهر أنيق وحاد، من خلال دمج الشعر المستقيم مع غُرة قصيرة وتلوينه بألوان جريئة مثل الأسود والقرمزي وغيرها الكثير.شعر بطول واحدهناك طرق طبيعية قليلة لتحسين مظهرك والحصول على إطلالة رائعة من خلال لون الشعر الطبيعي، حيث الشعر ذو الملمس الناعم بأسلوب حريري، والحفاظ على طول شعرك الطبيعي، وقص الشعر بشكل منتظم للحفاظ على شعر مستقيم، مما يضمن تعزيز النمو.