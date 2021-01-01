وصفات طبيعية لترطيب الشفاه بخطوات بسيطة.. حافظى على جمالك فى رمضان

تعتبر مشكلة تشقق الشفاه من المشاكل المستمرة طوال العام، لأسباب مختلفة منها التعرض لفترة طويلة لأشعة الشمس أو استخدام مستحضرات تجميل تسبب جفاف الشفاه، وعدم شرب الكثير من الماء وغيرها من الأسباب المختلفة التى يمكن علاجها من خلال استخدام وصفات طبيعية لترطيب الشفاه، والتى نتعرف عليها فى هذا التقرير، وفقاً لما ذكره موقع "healthline".
وصفات طبيعية لترطيب الشفاه: وصفة زبدة الأفوكادو
تعمل زبدة الأفوكادو مرطب جيد جدًا للشفاه، حيث تحتوى على العديد من الأحماض الدهنية ومضادات الأكسدة، لذلك ينصح بشراء زبدة الأفوكادو العضوية، وغمس قطعة قطن فى زبدة الأفوكادو ووضعها على الشفاه، مع وضع زبدة الأفوكادو عند الحاجة .
وصفة العسل لترطيب الشفاه
أشارت العديد من الدراسات إلى خصائص العسل المضادة للميكروبات والالتهابات والتئام الجروح، كما يعمل أيضاً على ترطيب الشفاه وحمايتها من التشقق، كما يعمل كمقشر يساعد في إزالة الجلد الجاف والميت من الشفاه، لذلك ينصح بغمس أحد الأصابع أو قطعة قطن فى العسل وتطبيقه على الشفاه، ولكن يجب على الأشخاص المصابين بحساسية حبوب اللقاح تجنب العسل ومنتجات العسل.
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