وصفات طبيعية لترطيب الشفاه بخطوات بسيطة.. حافظى على جمالك فى رمضان

آخر الأخبارالأسرة والطفل › وصفات طبيعية لترطيب الشفاه بخطوات بسيطة.. حافظى على جمالك فى رمضان

صورة الخبر: وصفات طبيعية لترطيب الشفاه
وصفات طبيعية لترطيب الشفاه

تعتبر مشكلة تشقق الشفاه من المشاكل المستمرة طوال العام، لأسباب مختلفة منها التعرض لفترة طويلة لأشعة الشمس أو استخدام مستحضرات تجميل تسبب جفاف الشفاه، وعدم شرب الكثير من الماء وغيرها من الأسباب المختلفة التى يمكن علاجها من خلال استخدام وصفات طبيعية لترطيب الشفاه، والتى نتعرف عليها فى هذا التقرير، وفقاً لما ذكره موقع "healthline".


وصفات طبيعية لترطيب الشفاه: وصفة زبدة الأفوكادو
تعمل زبدة الأفوكادو مرطب جيد جدًا للشفاه، حيث تحتوى على العديد من الأحماض الدهنية ومضادات الأكسدة، لذلك ينصح بشراء زبدة الأفوكادو العضوية، وغمس قطعة قطن فى زبدة الأفوكادو ووضعها على الشفاه، مع وضع زبدة الأفوكادو عند الحاجة .

وصفة العسل لترطيب الشفاه
أشارت العديد من الدراسات إلى خصائص العسل المضادة للميكروبات والالتهابات والتئام الجروح، كما يعمل أيضاً على ترطيب الشفاه وحمايتها من التشقق، كما يعمل كمقشر يساعد في إزالة الجلد الجاف والميت من الشفاه، لذلك ينصح بغمس أحد الأصابع أو قطعة قطن فى العسل وتطبيقه على الشفاه، ولكن يجب على الأشخاص المصابين بحساسية حبوب اللقاح تجنب العسل ومنتجات العسل.

وصفة جل الصبار لترطيب الشفاه
يعتبر الصبار من أشهر العلاجات المنزلية لحروق الشمس، كما يساعد على ترطيب الشفاه، لذلك ينصح بتقطيع ورقة من نبات الصبار واستخراج الجل، وتخزينه في وعاء، ثم وضع الجل على الشفاه بأصابع اليد، مرتين أو ثلاث مرات فى اليوم.

وصفة زيت جوز الهند لترطيب الشفاه
يساعد زيت جوز الهند على ترطيب البشرة وكذلك الشفاه المتشققة لاحتوائه على خصائص مضادة للالتهابات ومضادة للبكتيريا، من خلال وضع زيت جوز الهند على الشفاه المتشققة حسب الحاجة طوال اليوم، من خلال استخدام قطعة قطن أو أصبع نظيفًا لدهن الشفاه بالزيت، للحصول على شفاه ناعمة بطريقة أمنة.

المصدر: موقع "healthline"

قد يعجبك أيضا...
أضف تعليق إقرأ التعليقات (0) أضف إلى المفضلة

أضف هذا الخبر إلى موقعك:

إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك

إقرأ آخر الأخبار

الأكثر قراءة

التعليقات على وصفات طبيعية لترطيب الشفاه بخطوات بسيطة.. حافظى على جمالك فى رمضان

هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.

كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!

أضف تعليق

أكتب تعليقك
إسمك
البريد الإلكتروني

لن يتم إظهار بريدك الإلكتروني مع التعليق

الرقم السري
40970

من فضلك أكتب الرقم الظاهر أمامك في خانة الرقم السري

سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر مشاهدة
آخر الفيديوهات
خلال 30 أيام
خلال 7 أيام
اليوم
إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager