القفطان والعبايات يتصدران أزياء رمضان 2021 .. اعرفى إزاى تلبسيهم على الموضة



القفطان والعبايات يتصدران أزياء رمضان 2021 القفطان والعبايات يتصدران أزياء رمضان 2021

لا تفصلنا سوي ساعات قليلة على بداية أول أيام شهر رمضان 2021، وهو ما سيدفع الناس بكل تأكيد للبحث عن أكثر الإطلالات إبداعا في الأسلوب، والتى تناسب هذا الشهر الفضيل، سواء كانت المرأة محجبة أو غير محجبة فإن الخيارات دائما ما تدور حول الملابس الطويلة الفضفاضة ذات الأكمام، وهو ما يجعلها تصلح لكلا النوعين مع إضافة لمسات بسيطة أو إضافة الحجاب فقط.



ومن المعروف أن شهر رمضان من الأيام التى تشهد نشاطا اجتماعيا كبيرا، وهو ما يتطلب أزياء متعددة الأذواق أيضا تناسب جميع المناسبات، سواء لاستقبال الضيوف في منزلك أو قبول دعوة أحدهم على الإفطار، أو مشاركة الأصدقاء الإفطار في أحد المطاعم.



وفي هذا التقرير نقدم أفكار أزياء متعددة تصلح للارتداء خلال شهر رمضان 2021، يمكنك اختيار ما يناسبك من خلالها .

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أزياء رمضان 2021 للمحجبات وغير المحجباتالقفطانيعد القفطان من القطع الأساسية التى تميز أزياء شهر رمضان 2021، ويمكنك معرفة كيفية ارتداء القفطان من خلال الاستعانة ببعض التصميمات التى ظهرت في عروض أزياء الموضة لتكوني أكثر عصرية، هذا المظهر يحتاج إلى اكسسوارات أقل، فقط حقيبة يد مميزة ويفضل أن تكون بسيطة.العبايات الطويلةأيضا العبايات الطويلة ذات الأكمام قد تكون خيار رائع لك يمكنك الاعتماد عليها، مع إضافة حزام على الخصر، إذا كنتى تريدين مظهر أكثر إبداعا، مع ارتداء الإكسسوارات المناسبة، والاستعانة بحقائب اليد المميزة.فساتين ماكسيهذا هو الوقت المناسب لتجربة فستان ماكسي الطويل ذات الأكمام، خاصة تلك المنقوشة والتى تناسب أيضا أجواء الربيع الحماسية والمليئة بالحيوية والنشاط، كما أنه يسهل تنسيقها مع حجاب بسيط للمحجبات أو بدون لغير المحجبات.السراويل والبلوزات الفضفاضةمهما بلغ الإبداع فلا يمكن الاسغناء عن تلك الإطلالات الكلاسيكية، فيمكنك إعادة استخدام ملابسك بشكل جديد سواء من خلال ارتداء البنطلون أو السروال الجينز أو القماش مع بلوزة فضفاضة بأكمام واسعة مع إضفاة حزام على الخصر، أو ارتداء قفطان طويل بلون البنطلون أسفل منه بلوزة بلون محايد سيكون ذلك مناسب تماما لك.التنورة أو الجيبالتنورة قطعة لا يمكن للمحجبات خاصة أن تتخلى عنها أيضا فهى قطعة يسهل تنسيقها سواء مع بلوزة مميزة، أو سترة من الجينز مثلا، وغيرها من الأشكال كما أنها تصلح لإطلالة رمضانية أنيقة .