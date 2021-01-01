فطار ثانى يوم رمضان.. طريقة عمل الفراخ المشوية وسلطة الجرجير بالتفاح



الفراخ المشوية وسلطة الجرجير بالتفاح الفراخ المشوية وسلطة الجرجير بالتفاح

قد تكون السمة الأساسية التي يتسم بها فطار رمضان، هو كونه يعتمد على طعام ملئ بالدسم، إلا أن البعض يحرص طوال الوقت على تناول أكلات صحية، لذا يلجأ لتناول المأكولات المشوية، أو المطبوخة بطريقة صحية كالمسلوق على سبيل المثال، لكن بشكل عام اللجوء إلى الأطعمة المشوية يكون هو الخيار الأهم.



طريقة عمل الفراخ المشوية هي أسهل وصفة يمكنك البحث عنها وإعدادها إذا كنتِ تبحثين عن وجبة صحية ولذيذة، من شأنها أن تعزز مناعة الجسم، وهي من الأطعمة التي تساعدك على إنقاص وزنك بأمان، وإليك في ثاني يوم رمضان طريقة عمل الفراخ المشوية وسلطة الجرجير بالتفاح اللذيذة.



مقادير الفرخ المشوية

فرخة مقطعة 8 قطع

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ورق لاورازيت زيتون أو زيت نباتي1 ½ ملعقة كبيرة ثوم مفروم "فريش"ملعقة صغيرة فلفل أسود3 ملاعق كبيرة خل أبيض5 ملاعق مياهعصير ليمونة2 ملعقة كبيرة زعتر مجفف2 ملعقة كبيرة صويا صوصطريقة عمل الفراخ المشويةفي البداية يجب التأكد من غسل الفراخ جيدًا، وبعدها قطعيها إلى 8 قطع.اخلطي كافة المكونات الموجودة في المقادير، ثم تبلي بها الفراخ، واحرصي على أن تصل تلك التتبيلة إلى كافة أجزاء الفراخ.اتركي الفراخ في التتبيلة التي تم إعدادها طوال الليل حتى تتشرب النكهة جيدًا، وإذا كنتِ على عجلة من أمرك، يمكنك تركها لمدة ساعتين على الأقل.اشوي الفراخ في الفرن أو على الفحم، حسب الرغبة، ويتم تقديمها مع الخضار السوتيه أو الأرز الأبيض، أو البسمتي.مقادير سلطة الجرجير والتفاحثمرة تفاح أخضرثمرة تفاح أحمرحزمة جرجير½ ملعقة كبيرة عسل أبيض أو مربى تفاح2 ملعقة كبيرة مايونيزملعقة كبيرة خل تفاحطريقة عمل سلطة الجرجير والتفاحقطعي الجرجير يدويًا إلى قطع متوسطة الحجم، بحيث يسهل تناولها باستخدام الشوكة.قطعي ثمرات التفاح إلى مكعبات متوسطة الحجم أيضًا.لتحضير "الدريسينج"، اخلطي العسل أو المربى، مع المايونيز والخل، ثم اخلطي التفاح والجرجير سويًا، ثم ضعي "الدريسينج" عليهم، ويمكنك استخدام عين الجمل في تزيينها حسب الرغبة.