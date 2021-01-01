فطار ثانى يوم رمضان.. طريقة عمل الفراخ المشوية وسلطة الجرجير بالتفاح

الفراخ المشوية وسلطة الجرجير بالتفاح
قد تكون السمة الأساسية التي يتسم بها فطار رمضان، هو كونه يعتمد على طعام ملئ بالدسم، إلا أن البعض يحرص طوال الوقت على تناول أكلات صحية، لذا يلجأ لتناول المأكولات المشوية، أو المطبوخة بطريقة صحية كالمسلوق على سبيل المثال، لكن بشكل عام اللجوء إلى الأطعمة المشوية يكون هو الخيار الأهم.
طريقة عمل الفراخ المشوية هي أسهل وصفة يمكنك البحث عنها وإعدادها إذا كنتِ تبحثين عن وجبة صحية ولذيذة، من شأنها أن تعزز مناعة الجسم، وهي من الأطعمة التي تساعدك على إنقاص وزنك بأمان، وإليك في ثاني يوم رمضان طريقة عمل الفراخ المشوية وسلطة الجرجير بالتفاح اللذيذة.
مقادير الفرخ المشوية
فرخة مقطعة 8 قطع
ورق لاورا
زيت زيتون أو زيت نباتي
1 ½ ملعقة كبيرة ثوم مفروم "فريش"
ملعقة صغيرة فلفل أسود
3 ملاعق كبيرة خل أبيض
5 ملاعق مياه
عصير ليمونة
2 ملعقة كبيرة زعتر مجفف
2 ملعقة كبيرة صويا صوص
طريقة عمل الفراخ المشوية
في البداية يجب التأكد من غسل الفراخ جيدًا، وبعدها قطعيها إلى 8 قطع.
اخلطي كافة المكونات الموجودة في المقادير، ثم تبلي بها الفراخ، واحرصي على أن تصل تلك التتبيلة إلى كافة أجزاء الفراخ.
اتركي الفراخ في التتبيلة التي تم إعدادها طوال الليل حتى تتشرب النكهة جيدًا، وإذا كنتِ على عجلة من أمرك، يمكنك تركها لمدة ساعتين على الأقل.
اشوي الفراخ في الفرن أو على الفحم، حسب الرغبة، ويتم تقديمها مع الخضار السوتيه أو الأرز الأبيض، أو البسمتي.
مقادير سلطة الجرجير والتفاح
ثمرة تفاح أخضر
ثمرة تفاح أحمر
حزمة جرجير
½ ملعقة كبيرة عسل أبيض أو مربى تفاح
2 ملعقة كبيرة مايونيز
ملعقة كبيرة خل تفاح
طريقة عمل سلطة الجرجير والتفاح
قطعي الجرجير يدويًا إلى قطع متوسطة الحجم، بحيث يسهل تناولها باستخدام الشوكة.
قطعي ثمرات التفاح إلى مكعبات متوسطة الحجم أيضًا.
لتحضير "الدريسينج"، اخلطي العسل أو المربى، مع المايونيز والخل، ثم اخلطي التفاح والجرجير سويًا، ثم ضعي "الدريسينج" عليهم، ويمكنك استخدام عين الجمل في تزيينها حسب الرغبة.
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