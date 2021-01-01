أول دولة أوروبية تتراجع بشكل دائم عن استخدام لقاح "أسترازينيكا"

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لقاح "أسترازينيكا"

أصبحت الدنمارك أول دولة تسحب لقاح شركة "أسترازينيكا" ضد فيروس كورونا بشكل دائم من برنامجها الوطني للتطعيم ضد الوباء.

وأكدت هيئة الصحة الدنماركية في بيان أصدرته اليوم الأربعاء أن البلاد ستواصل حملة التطعيم ضد الفيروس التاجي دون استخدام لقاح "أسترازينيكا"، مشيرة إلى أن هذا القرار صدر عن اللجنة الوطنية للرعاية الصحية على خلفية اكتشاف صلة بين هذا العقار والجلطات التي ظهرت في دم عدد من الذين خضعوا للتطعيم به.

وأشار رئيس المجلس، سورين بروستروم، إلى أن الفحوصات اكتشفت وجود "عرض جانبي نادر لكنه خطر" لدى لقاح "أسترازينيكا"، لافتا في الوقت نفسه إلى أن القرار الجديد لا يقضي بسحب الترخيص الممنوح في البلاد لهذا اللقاح.

وأوضح المسؤول أنه يشارك وكالة الأدوية الأوروبية موقفه بأن فوائد لقاح "أسترازينيكا" تتجاوز بشكل ملموس خطورة الجلطات المذكورة، وقال إنه كان سيأمر باستخدام هذا العقار لو واجهت الدنمارك موجة جديدة من الفيروس التاجي مع الضغوطات المتزايدة على نظام الرعاية الصحية.

وسبق أن ذكرت قناة TV2 الدنماركية أن هذا الإجراء سيؤدي إلى تأخر حملة التطعيم ضد كورونا في البلاد لبعض الأسابيع.

وسبق أن قررت السلطات الدنماركية في 11 مارس تعليق استخدام لقاح "أسترازينيكا" مؤقتا، ومددت هذا القرار في 25 مارس لمدة ثلاثة أسابيع.

وتلقى قرابة 150 ألف شخص في الدنمارك لقاح "أسترازينيكا"، حسب البيانات الرسمية.

المصدر: RT + The Local Denmark

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