أصبحت الدنمارك أول دولة تسحب لقاح شركة "أسترازينيكا" ضد فيروس كورونا بشكل دائم من برنامجها الوطني للتطعيم ضد الوباء.
وأكدت هيئة الصحة الدنماركية في بيان أصدرته اليوم الأربعاء أن البلاد ستواصل حملة التطعيم ضد الفيروس التاجي دون استخدام لقاح "أسترازينيكا"، مشيرة إلى أن هذا القرار صدر عن اللجنة الوطنية للرعاية الصحية على خلفية اكتشاف صلة بين هذا العقار والجلطات التي ظهرت في دم عدد من الذين خضعوا للتطعيم به.
وأشار رئيس المجلس، سورين بروستروم، إلى أن الفحوصات اكتشفت وجود "عرض جانبي نادر لكنه خطر" لدى لقاح "أسترازينيكا"، لافتا في الوقت نفسه إلى أن القرار الجديد لا يقضي بسحب الترخيص الممنوح في البلاد لهذا اللقاح.
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التعليقات على أول دولة أوروبية تتراجع بشكل دائم عن استخدام لقاح "أسترازينيكا"
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