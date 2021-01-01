

مصر ترسل طائرات عسكرية إلى ليبيا مصر ترسل طائرات عسكرية إلى ليبيا

أعلنت القوات المسلحة المصرية إرسال طائرات عسكرية إلى ليبيا، بأمر من الرئيس عبد الفتاح السيسي.



وقالت القوات المصرية: "أقلعت طائرات نقل عسكرية من قاعدة شرق القاهرة الجوية متجهة إلى مطار سبها بدولة ليبيا محملتان بأطنان من المساعدات الطبية المقدمة من وزارة الصحة والسكان المصرية إلى دولة ليبيا الشقيقة للمساهمة في تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنيين الليبيين".



وتابع البيان: "من جانبه أعرب الجانب الليبى عن عميق الشكر والامتنان بالجهود المبذولة من جمهورية مصر العربية قيادة وحكومة وشعبا للوقوف بجانب ليبيا فى أوقات المحن والشدائد، مؤكدا على أهمية تلك المساعدات في مساندة قطاع الصحة الليبي في مواجهة التحديات التي يواجهها خاصة في ظل انتشار فيروس كورونا".