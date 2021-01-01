تحرك من برلماني مصري ضد الفنان محمد رمضان



الفنان محمد رمضان الفنان محمد رمضان

تقدم عضو مجلس النواب المصري النائب محمد عبدالله زين الدين، بطلب إحاطة موجه لوزيري الثقافة والطيران ضد الفنان محمد رمضان.



وطالب البرلماني المصري نقابة الممثلين باتخاذ جميع الإجراءات الرادعة ضد الفنان محمد رمضان، على خلفية الفيديو الذي نشره داخل حمام سباحة وهو يرمي عددا كبيرا من الدولارات، ردا على قرار المحكمة بتغريمه 6 مليون جنيه، بسبب الطيار الموقوف أشرف أبواليسر.



وقال زين الدين في طلب الإحاطة الذي تقدم به للمستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس مجلس النواب: "لماذا تصمت هذه الوزيرة عن المخالفات الصارخة التي يرتكبها محمد رمضان، ولماذا لم تتخذ قرارًا ضده في واقعة الطيار الموقوف أشرف أبواليسر، وماذا سيفعل وزير الطيران المدنى بعد أن انصف القضاء المصرى الطيار الموقوف".

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وأضاف أن محمد رمضان أساء إساءات بالغة للفن المصرى، وأطلق على نفسه "نمبر وان"، ثم قام بعمل فيديو "مستفز جدا"، للشعب المصري وظهر محمد رمضان يجلس على راحته في حمام السباحة، ويقوم بإلقاء الدولارات في المياه،وطالب النائب بمحاكمة محمد رمضان على إساءته للفن المصرى، مشيرا إلى أن غالبية أفلام محمد رمضان تتضمن كل ما فيه مخالفات صارخة للقيم والأخلاق المصرية.