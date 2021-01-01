تحرك من برلماني مصري ضد الفنان محمد رمضان

تقدم عضو مجلس النواب المصري النائب محمد عبدالله زين الدين، بطلب إحاطة موجه لوزيري الثقافة والطيران ضد الفنان محمد رمضان.
وطالب البرلماني المصري نقابة الممثلين باتخاذ جميع الإجراءات الرادعة ضد الفنان محمد رمضان، على خلفية الفيديو الذي نشره داخل حمام سباحة وهو يرمي عددا كبيرا من الدولارات، ردا على قرار المحكمة بتغريمه 6 مليون جنيه، بسبب الطيار الموقوف أشرف أبواليسر.
وقال زين الدين في طلب الإحاطة الذي تقدم به للمستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس مجلس النواب: "لماذا تصمت هذه الوزيرة عن المخالفات الصارخة التي يرتكبها محمد رمضان، ولماذا لم تتخذ قرارًا ضده في واقعة الطيار الموقوف أشرف أبواليسر، وماذا سيفعل وزير الطيران المدنى بعد أن انصف القضاء المصرى الطيار الموقوف".
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