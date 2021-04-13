حققت صناعة أشباه الموصلات في جميع أنحاء العالم نموا بنسبة 4ر10% خلال عام 2020، بإجمالي إيرادات بلغ 2ر466 مليار دولار .
جاء ذلك في تقرير صادر عن شركة "جارتنر" الأمريكية المتخصصة في أبحاث السوق عن صناعة أشباه الموصلات.
واحتفظت شركة "إنتل" الأمريكية بمكانتها باعتبارها المورد العالمي الأول ل أشباه الموصلات من حيث الإيرادات في عام 2020، حيث سجلت نموا بنسبة 4ر7% (حصة سوقية 6ر15%)، تلتها "سامسونج للإلكترونيات" الكورية الجنوبية بتحقيق نمو 2ر10% (حصة سوقية 4ر12%)، و"إس كيه هاينيكس" الكورية الجنوبية بتحقيق نمو 0ر16% (حصة سوقية 5ر5%).
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التعليقات على تقرير: 10.4% نموا في إيرادات أشباه الموصلات حول العالم في 2020
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