تقرير: 10.4% نموا في إيرادات أشباه الموصلات حول العالم في 2020

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تقرير: 10.4% نموا في إيرادات أشباه الموصلات حول العالم في 2020

حققت صناعة أشباه الموصلات في جميع أنحاء العالم نموا بنسبة 4ر10% خلال عام 2020، بإجمالي إيرادات بلغ 2ر466 مليار دولار .

جاء ذلك في تقرير صادر عن شركة "جارتنر" الأمريكية المتخصصة في أبحاث السوق عن صناعة أشباه الموصلات.

واحتفظت شركة "إنتل" الأمريكية بمكانتها باعتبارها المورد العالمي الأول ل أشباه الموصلات من حيث الإيرادات في عام 2020، حيث سجلت نموا بنسبة 4ر7% (حصة سوقية 6ر15%)، تلتها "سامسونج للإلكترونيات" الكورية الجنوبية بتحقيق نمو 2ر10% (حصة سوقية 4ر12%)، و"إس كيه هاينيكس" الكورية الجنوبية بتحقيق نمو 0ر16% (حصة سوقية 5ر5%).

وحلت "مايكرون تكنولوجي" الأمريكية في المركز الرابع بتحقيق نمو 8ر8% (حصة سوقية 7ر4%)، فيما جاءت"كوالكوم" في المركز الخامس بتحقيق نمو 5ر29% (حصة سوقية 8ر3%).

المصدر: صدى البلد

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