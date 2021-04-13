

أسعار العملات العربية فى البنك الأهلى اليوم الاربعاءء 14-4-2021 أسعار العملات العربية فى البنك الأهلى اليوم الاربعاءء 14-4-2021

ينشر "صدى البلد" أسعار العملات العربية مقابل الجنيه المصرى بختام تعاملات اليوم الاربعاء 14 ابريل 2021 وفقا لاخر تحديث للبنك الأهلى .



ونرصد حركة بيع و شراء العملات العربية اليوم الاربعاء فى البنك الأهلى



وسجلت العملات العربية اليوم الاربعاء :بلغ سعر صرف الدينار الكويتى مقابل الجنيه المصرى اليوم أعلى العملات العربية سعرا 48.96 جنيه للشراء و 52.09 جنيه للبيع .

قد يعجبك أيضا...

وبلغ سعر صرف الريال السعودى مقابل الجنيه المصرى اليوم الاربعاء فى البنك الأهلى 4.15 جنيه للشراء و 4.19 جنيه للبيع .وسجل سعر صرف الدرهم الاماراتى مقابل الجنيه المصرى اليوم الاربعاء فى البنك الأهلى 4.25 جنيه للشراء و4.28 جنيه للبيع .ووصل سعر صرف الدينار البحرينى مقابل الجنيه المصرى اليوم الاربعاء فى البنك الأهلى نحو 40.36 جنيه للشراء 41.68 جنيه للبيع .وبلغ سعر صرف الدينار الاردنى مقابل الجنيه المصرى اليوم الاربعاء 21.72 جنيه للشراء و22.19جنيه للبيع.وسجل سعر صرف الريال العمانى مقابل الجنيه المصرى فى البنك الأهلى 39.64جنيه للشراء و 40.83 جنيه للبيع .وسجل سعر صرف الريال القطرى مقابل الجنيه المصرى فى البنك الأهلى اليوم الاربعاء 4 جنيه للشراء و 4.32 جنيه للبيع.و تختلف أسعار العملات العربية من بنك لأخر حسب آلية العرض و الطلب.ويعد الدينار الكويتى أعلى العملات العربية سعرا مقارنة بالعملات الاخرى.