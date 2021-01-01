

جينيسيس تدشن دخولها للسوق الصيني باستعراض أكثر من 3,200 درون جينيسيس تدشن دخولها للسوق الصيني باستعراض أكثر من 3,200 درون

دشنت جينيسيس دخولها للسوق الصيني باستعراض ضوئي رائع شمل مشاركة 3,281 درون.



قال Markus Henne الرئيس التنفيذي لجينيسيس في الصين “كانت أول لحظة لنا في الصين فرصة خاصة للتفاعل مع جمهورنا وإظهار ما تدور حوله علامة جينيسيس” وأضاف “من خلال هذا الأداء القياسي للطائرات بدون طيار فقد قمنا بإحياء قصة علامتنا التجارية وفلسفتنا للعديد من المستهلكين الصينيين”.



قال هين: “إن إطلاق العلامة التجارية في الصين يمثل فصلاً جديداً مهماً، وربما أهم فصل جديد في تاريخ علامتنا التجارية. ستركز جينيسيس على بناء العلامة التجارية في المراحل المبكرة وسنواصل الكشف عن المزيد من النقاط البارزة لجمهورنا الصيني”.

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يذكرنا هذا الاستعراض بتدشين كيا العلامة الشقيقة لجينيسيس تحت مظلة مجموعة هيونداي لشعارها الجديد قبل أسابيع.