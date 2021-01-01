

فولكس واجن تفشل في تخفيض الغرامة المترتبة عليها بعد فضيحة محركات الديزل فولكس واجن تفشل في تخفيض الغرامة المترتبة عليها بعد فضيحة محركات الديزل

بعد الغرامات الهائلة التي ترتبت على شركة فولكس واجن جراء فضيحة محركات الديزل في عام 2015، فقد حاولت الشركة التخفيف من تلك التبعات.



في أستراليا، قضت المحكمة الفدرالية على الشركة مؤخراً بغرامة 125 مليون دولار أسترالي والتي تعادل 92 مليون دولار أمريكي، ولكن الشركة طالبت بخفض تلك الغرامة إلى 75 مليون دولار أسترالي والتي تعادل 57 مليون دولار أمريكي، وهو المبلغ المقترح من هيئة حماية المستهلك والمنافسة في استراليا Australian Competition and Consumer Commission، ولكن يبدو أن فولكس واجن فشلت في ذلك أيضاً.



بالرغم من ذلك، لا تزال الـ92 مليون دولار أقل بكثير من الـ30 مليار دولار التي ستدفعها فولكس واجن كغرامة في الولايات المتحدة نتيجة لفضيحة محركات الديزل، والتي سددت منها الشركة ما يصل لـ25 ملياراً بالفعل ولا تزال تعمل على سداد الباقي.