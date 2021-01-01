هيونداي تكشف عن سيارة “بوني” الاختبارية الواحدة من نوعها

آخر الأخبارأخبار السيارات › هيونداي تكشف عن سيارة “بوني” الاختبارية الواحدة من نوعها

صورة الخبر: هيونداي تكشف عن سيارة “بوني” الاختبارية الواحدة من نوعها
هيونداي تكشف عن سيارة “بوني” الاختبارية الواحدة من نوعها

المربع نت – كشفت هيونداي عن سيارة “بوني” الاختبارية الكهربائية، والتي تحتفل بإنتاج أول سيارة رئيسية في تاريخ العلامة الكورية في عام 1975.

المثير في هذه السيارة أنها ليست مجرد كونسيبت بتصميم مستوحى من موديل بوني الأصلي، بل هي نفسها سيارة بوني أصلية تم تفكيك مكوناتها وتجميعها وإضافة لمسات عصرية ومحرك كهربائي.

كما نرى إضاءة عصرية بمصابيح أمامية دائرية ومصابيح خلفية على شكل أنصاف الدوائر مثل مصابيح أيونيك 5.

وقد أكدت هيونداي أن هذه السيارة منفردة ولا توجد خطط حالية لطرح موديل إنتاجي لها.

صورة الخبر: هيونداي تكشف عن سيارة “بوني” الاختبارية الواحدة من نوعها

المصدر: المربع نت

قد يعجبك أيضا...
أضف تعليق إقرأ التعليقات (0) أضف إلى المفضلة

أضف هذا الخبر إلى موقعك:

إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك

إقرأ آخر الأخبار

الأكثر قراءة

التعليقات على هيونداي تكشف عن سيارة “بوني” الاختبارية الواحدة من نوعها

هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.

كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!

أضف تعليق

أكتب تعليقك
إسمك
البريد الإلكتروني

لن يتم إظهار بريدك الإلكتروني مع التعليق

الرقم السري
55308

من فضلك أكتب الرقم الظاهر أمامك في خانة الرقم السري

سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر مشاهدة
آخر الفيديوهات
خلال 30 أيام
خلال 7 أيام
اليوم
إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager