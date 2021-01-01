هيونداي تكشف عن سيارة “بوني” الاختبارية الواحدة من نوعها

المربع نت – كشفت هيونداي عن سيارة “بوني” الاختبارية الكهربائية، والتي تحتفل بإنتاج أول سيارة رئيسية في تاريخ العلامة الكورية في عام 1975.
المثير في هذه السيارة أنها ليست مجرد كونسيبت بتصميم مستوحى من موديل بوني الأصلي، بل هي نفسها سيارة بوني أصلية تم تفكيك مكوناتها وتجميعها وإضافة لمسات عصرية ومحرك كهربائي.
كما نرى إضاءة عصرية بمصابيح أمامية دائرية ومصابيح خلفية على شكل أنصاف الدوائر مثل مصابيح أيونيك 5.
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