

تعرف على أسعار فورد إيكو سبورت 2021 المتاحة بالسوق المصري تعرف على أسعار فورد إيكو سبورت 2021 المتاحة بالسوق المصري

تعتبر ايكو سبورت واحدة من أهم السيارات التي تقدمها شركة أوتو جميل في مصر، وذلك باعتبارها الوكيل المحلي لسيارات فورد الأمريكية، حيث تتمثل هذه السيارة في أنها الوحيدة من فئة مركبات SUV التي يتم تقديمها حاليا في مصر من سيارات فورد الأمريكية.



وتقدم شركة أوتو جميل موديل 2021 من السيارة محليا بالأسعار التالية:



- فئة أولى بسعر 325 ألف جنيه.

قد يعجبك أيضا...

- فئة ثانية بسعر 370 ألف جنيه.ويحمل موديل 2021 محرك 3 اسطوانات بسعة 1000 سي سي، وبقوة 123 حصان و170 نيوتن متر من عزم الدوران، ويتصل المحرك بناقل حركة أوتوماتيكي 6 سرعات ينقل قوته للعجلات الأمامية للسيارة (خاصية الجر الأمامي).أما بالنسبة للتجهيزات المختلفة المقدمة مع السيارة فتشمل:- أنظمة المكابح ABS وEBD.- وسائد هوائية.- نظام ثبات الكتروني للسيارة.- إطارات بأطواق (جنوط) بمقاس 16 بوصة.- شاشة 8 بوصة لتشغيل النظام الترفيهي والمعلوماتي.- النظام الملاحي جي بي اس (GPS).- مرايات جانبية كهربائية.- مصابيح ضبابية امامية وخلفية.- سنسور خلفي.- مثبت سرعة.- تكييف هواء يدوي.- فتحة سقف.