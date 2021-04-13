قال حاتم نجيب، عضو شعبة الخضار والفواكه بالغرفة التجارية إن هناك ارتفاع طفيف في أسعار السلع الغذائية بسبب زيادة الإقبال خلال اليوم الأول من رمضان، مضيفًا أن أسعار السلع الغذائية ستشهد انخفاضًا مرة أخرى بعد يومين.
أضاف حاتم، لـ«الدستور»، أن هناك وفرة من المعروض في جميع السلع الغذائية الخاصة برمضان وجميع الخضروات والفاكهة ولا يوجد نقص في أي سلع، لافتًا إلى أن حجم الإنتاج الكلي لمصر في السنوات الأخيرة ارتفع ما جعل مصر تمتلك مخزون استراتيجي يكفي للتصدير للخارج ويكفي لتغطية السوق المحلي ولا داعي للاستيراد من الخارج، مشيرًا إلى أن هناك ارتفاع في قيمة الصادرات المصرية للخارج خلال الفترة الأخيرة.
• صادرات الخضار والفواكه
وكشفت تقارير صادرة عن المجلس التصديري للصناعات الغذائية أن صادرات الخضر والفاكهة المجمدة خلال 2019 و2020، بلغت 389 ألف طن بقيمة 383 مليون دولار 2019، بينما بلغت هذه الكمية في 2020 نحو 361 ألف طن بقيمة 402 مليون دولار.
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التعليقات على «الغرف التجارية»: أسعار السلع الغذائية تعاود الانخفاض خلال أيام
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