

«الغرف التجارية»: أسعار السلع الغذائية تعاود الانخفاض خلال أيام «الغرف التجارية»: أسعار السلع الغذائية تعاود الانخفاض خلال أيام

قال حاتم نجيب، عضو شعبة الخضار والفواكه بالغرفة التجارية إن هناك ارتفاع طفيف في أسعار السلع الغذائية بسبب زيادة الإقبال خلال اليوم الأول من رمضان، مضيفًا أن أسعار السلع الغذائية ستشهد انخفاضًا مرة أخرى بعد يومين.



أضاف حاتم، لـ«الدستور»، أن هناك وفرة من المعروض في جميع السلع الغذائية الخاصة برمضان وجميع الخضروات والفاكهة ولا يوجد نقص في أي سلع، لافتًا إلى أن حجم الإنتاج الكلي لمصر في السنوات الأخيرة ارتفع ما جعل مصر تمتلك مخزون استراتيجي يكفي للتصدير للخارج ويكفي لتغطية السوق المحلي ولا داعي للاستيراد من الخارج، مشيرًا إلى أن هناك ارتفاع في قيمة الصادرات المصرية للخارج خلال الفترة الأخيرة.



• صادرات الخضار والفواكه

وكشفت تقارير صادرة عن المجلس التصديري للصناعات الغذائية أن صادرات الخضر والفاكهة المجمدة خلال 2019 و2020، بلغت 389 ألف طن بقيمة 383 مليون دولار 2019، بينما بلغت هذه الكمية في 2020 نحو 361 ألف طن بقيمة 402 مليون دولار.

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• ارتفاع صادرات مصر من الفراولةوبيّن التقرير أن صادرات مصر خلال 2019 من الفراولة المجمدة بلغت 151 ألف طن بقيمة 150 مليون دولار، بينما بلغت صادرات مصر من الفراولة المجمدة العام الماضي 2020 نحو 142 ألف طن بقيمة 153 مليون دولار.أوضح أنه تم تصدير خضار مجمد 2019 بإجمالي كمية بلغت 135 ألف طن بقيمة 120 مليون دولار، إرتفعت عام 2020 إلى 140 ألف طن بقيمة 160 مليون دولار، مشيرًا إلى أن مصر صدرت 81 ألف طن بطاطس مجمدة بكمية بلغت 81 ألف طن بقيمة 78 مليون دولار عام 2019، مقابل تصدير 56 ألف طن في العام التالي وهو 2020 بقيمة 49 مليون دولار.ويتم تصدير 19 ألف طن خرشوف بقيمة 31 مليون دولار 2019، بينما تصدير نفس الكمية في عام 2020، بقيمة تزيد عن عام 2019 وبلغت 33 مليون دولار، مشيرًا إلى تصدير فواكه مجمدة في عام 2019 بإجمالي 3 الآف طن بقيمة 3 ملايين دولار، ارتفعت العام الماضي 2020 لتصل إلى 4 الآف طن بقيمة 8 ملايين دولار