كشفت شركة طائرات "شنيانج" الصينية عن أنها ستحقق المزيد من التقدم ببرنامجها لتصنيع طائرات حربية من الجيل الخامس خلال العام المقبل عن طريق إضافة بعض التقنيات.
وقالت مجلة "ميلتري ووتش" الأمريكية، المتخصصة في شئون الدفاع، إن شركة شنيانج - التي تعتبر من أكبر مصنعي المقاتلات في الصين - صنعت عدة طائرات مثل "جيه-16"، "جيه-15"، "جيه-11" وغيرها، والتي انضمت للخدمة في الجيش الصيني، كما شاركت في تطوير قاذفة القنابل "إتش-6"، فضلا عن طائرة الركاب المدنية من طراز "إيه أر جيه -21".
وتعمل شركة "شنيانج" على تطوير مقاتلات من الجيل الخامس من طراز "إف سي-31"، التي قام نموذجها الأولي برحلة كاملة في أكتوبر 2012، وذكرت وسائل إعلامية حكومية صينية في يناير الماضي أن النسخة المعدلة للمقاتلة ستقوم برحلة في وقت لم يتم تحديده هذا العام.
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التعليقات على شركة صينية تكشف النقاب عن برنامج لتصنيع مقاتلات من الجيل الخامس
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