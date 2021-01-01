

فوائد الخس واضراره فوائد الخس واضراره

تعرفي معنا في لهلوبة على فوائد الخس واضراره، فهو من أكثر الخضروات الورقية المحببة لدى الجميع، لطعمه اللذيذ المنعش، فنجده دائمًا متوفرًا على مائدة الطعام، فهو يعزز من عملية الهضم، كما أنه يعزز من عمل جهاز المناعة، ويتصدى للعديد من الأمراض، منها مرض السكر، وأمراض القلب.



وترجع فائدة الخس الكبيرة على الصحة، لاحتوائه على نسبة عالية من العديد من العناصر الغذائية الهامة، فهو يحتوي على نسبة عالية من المعادن، كالماغنيسيوم، والكالسيوم، والفسفور، والبوتاسيوم، كما أنه غني بالفيتامينات مثل فيتامين: A ،C ،B ،K، بالإضافة إلى احتوائه على نسبة عالية من مضادات الأكسدة، والألياف الغذائية.



وعلى الرغم من فوائد الخس على الصحة، إلى أن الإكثار من تناوله قد يسبب بعض الأضرار، لذا يجب الحذر عند تناوله، ومعرفة أضراره أيضًا، ومن خلال الموضوع التالي، نقدم لكم بالتفصيل فوائد الخس واضراره على الصحة العامة لجسم الإنسان.

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فوائد الخس:- يساعد تناول الخس بكثرة على تعزيز جهاز المناعة، وذلك لاحتوائه على العديد من العناصر الغذائية، من معادن وفيتامينات.- إن كثرة تناول الخس يساعد في تعزيز عملية تنظيم مستويات الكولسترول، وذلك لغناه بالألياف الغذائية ومضادات الأكسدة.- من فوائد الخس، أنه يقي من الإصابة بالإمساك وحموضة المعدة وأمراض الجهاز الهضمي المختلفة، وذلك لغناه بالألياف الغذائية.- يساعد تناول الخس على تخسيس الوزن، وذلك لأنه منخفض السعرات الحرارية، كما أنه غني بالألياف التي تساعد في زيادة الشعور بالشبع، كما أنه لا يحتوي تقريبًا على أية دهون.- ينصح الأطباء بتناول الخس خلال فترة الحمل، لأنه يقي من التشوهات الخلقية للجنين.- تناول الخس للرجال، يساعد في علاج ضعف الانتصاب، وخاصًة لدى الرجال ذوي الأعمار المتوسطة، لاحتوائه على نسبة عالية من مادة النيترات، والتي تعمل على زيادة نسبة أكسيد النيتريك، والذي يساعد بشكل كبير في علاج مشكلة ضعف الانتصاب، وفقًا للدراسات العلمية.- يساعد تناول الخس في الشعور بالاسترخاء والتخلص من الأرق والتوتر، حيث أنه يعزز من النوم العميق، وذلك لغناه بالبوتاسيوم.- يساعد تناول الخس على تنظيم مستويات ضغط الدم، وذلك لغناه بالبوتاسيوم.- يحمي تناول الخس من الإصابة بمرض السكر.- من فوائد الخس للحامل، أنه يساعد على منع خطر الإصابة بالنزيف خلال فترة الحمل، وذلك لغناه بفيتامين (ك).- يحمي تناول الخس من الإصابة بأمراض القلب، لاحتوائه على مواد مضادة للالتهابات، ومضادة للأكسدة.- يعمل تناول الخس بكثرة على تعزيز صحة الشعر وتقويته وعلاج مشكلاته وخاصًة مشكلة تساقط الشعر، لغناه بفيتامين (ك) وفيتامين (هـ).- يعتبر الخس مقوي جنسي طبيعي الرجال.- أثبتت الدراسات العلمية، أن تناول الخس يساعد على منع الإصابة بالسرطان، وخاصًة سرطان الدم والثدي.اضرار الخس:- لا ينصح بتناول الخس لدى الرجال الذين يعانون من مشكلة ضعف الانتصاب أثناء تناولهم الجريبفروت.- إن تناول الخس بدون غسله لدى المرأة الحامل، يؤثر بالسلب على صحة الجنين، حيث أنه قد يصيبه بالفيروسات الضارة.- كثرة تناول الخس يسبب تلون الوجه، وذلك لاحتوائه على البيتا كاروتين، ولكن مع تناول الخس بكميات قليلة في اليوم، يعود لون البشرة من جديد للونه الطبيعي.- لا ينصح بتناول الخس بكميات كبيرة لمن يعانون من خدران أو قلة الإحساس في الجسم.- ينصح بتجنب تناول الخس للمصابين باختلال في الدورة الدموية، مثل: الجلطات الدماغية والمصابين بالرعاش.- تناول الخس بدون التأكد من غسله جيدًا، يؤدي إلى إصابة الكبد بفيروسات خطيرة تؤدي إلى الوفاة.- ينصح الأطباء بمنع تناول الخس لدى كبار السن الذين يعانون من مرضة الزهايمر، إلا بعد استشارة الطبيب حول الحالة الصحية.- كثرة تناول الخس للرجال والنساء، قد تسبب لهم البرود الجنسي، وذلك لاحتوائه على خصائص مهدئة.- كثرة تناول الخس يسبب الإضرار بصحة المعدة والجهاز الهضمي، وتكون الغازات.