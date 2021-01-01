

برج الحوت اليوم.. الفلك يبشرك بانفراجة قريبة برج الحوت اليوم.. الفلك يبشرك بانفراجة قريبة

يحرص كثيرون على متابعة طالع الأبراج الفلكية، ومعرف حظهم بشكل يومي، وهذه توقعات برج الحوت ليوم 14 ابريل 2021 ، بحسب خبراء الأبراج.

وبرج الحوت ينضم إليه مواليد الفترة (من 20/2 إلى 20/3)، وهذه التوقعات لأبناء البرج اليوم:

علي المستوى المهني

تمر بفترة غير مستقرة في العمل بسبب مشكلات مادية تعرضت لها جهة عملك، لذا عليك أن تتماسك وتتحمل وألا تجعل ذلك يؤثر على تركيزك ونشاطك، وستمر هذه الفترة وتستقر الأوضاع من جديد.



على المستوى العاطفى

حاول أن تفصل بين ضغوط العمل وعلاقتك بشريك حياتك، فهناك حالة غضب لدى الطرف الآخر بسبب عصبيتك الزائدة خلال الفترة الأخيرة وقد يترتب عليها فتور في علاقتكما، لذا حاول ألا تجعل مشكلات العمل تتسبب في بعدك عن حبيبك.



والحوت من الأبراج المائية ، ويعتبر كذلك من الأبراج المتفائلة والرومانسية جدا، ويعد مواليد أبراج «برج الثور، و برج العقرب، وبرج الحوت»، من المتوافقين مع برج الحوت، بينما لا يتوافق معه على الإطلاق: «برج الجوزاء ، برج الأسد ، وبرج الميزان».

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ويتميز برج الحوت بالرومانسية والعطاء، وهم من الأبراج التي تحب الحياة، كما يتسم بخيالها العاطفي، كما أنه من الأبراج الاجتماعية التي تتمتع بالنشاط والحيوية ، ويتصف برج الحوت بحبه في مساعدة الآخرين ، كذلك بأنه من المبدعة والخيالية.أما عيوب برج الحوت فتتمثل في أنه من الأبراج المترددة في الحب ، وبرج الحوت من الأبراج التي لا تتعلم من أخطائها، وهم من الأبراج المزاجية والكسولة في الحب فهي لا تبذل مجهود لكي تجذب الطرف الآخر ليها، وبرج الحوت من أكثر الأبراج عرضة للإصابة بالاكتئاب وذلك يرجع لحساسيته الشديدة.وما بين هذا وذاك تظل النصيحة الدائمة لمواليد برج الحوت هي حاول أن تتعايش مع الواقع ، وأن تسعى لتحقيق أهدافك ، والتصديق فى قدراتك ، ولا تتغاضى عن حقوقك.