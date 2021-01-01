يحرص كثيرون على متابعة طالع الأبراج الفلكية، ومعرف حظهم بشكل يومي، وهذه توقعات برج الحوت ليوم 14 ابريل 2021 ، بحسب خبراء الأبراج.
وبرج الحوت ينضم إليه مواليد الفترة (من 20/2 إلى 20/3)، وهذه التوقعات لأبناء البرج اليوم:
علي المستوى المهني
تمر بفترة غير مستقرة في العمل بسبب مشكلات مادية تعرضت لها جهة عملك، لذا عليك أن تتماسك وتتحمل وألا تجعل ذلك يؤثر على تركيزك ونشاطك، وستمر هذه الفترة وتستقر الأوضاع من جديد.
على المستوى العاطفى
حاول أن تفصل بين ضغوط العمل وعلاقتك بشريك حياتك، فهناك حالة غضب لدى الطرف الآخر بسبب عصبيتك الزائدة خلال الفترة الأخيرة وقد يترتب عليها فتور في علاقتكما، لذا حاول ألا تجعل مشكلات العمل تتسبب في بعدك عن حبيبك.
والحوت من الأبراج المائية ، ويعتبر كذلك من الأبراج المتفائلة والرومانسية جدا، ويعد مواليد أبراج «برج الثور، و برج العقرب، وبرج الحوت»، من المتوافقين مع برج الحوت، بينما لا يتوافق معه على الإطلاق: «برج الجوزاء ، برج الأسد ، وبرج الميزان».
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التعليقات على برج الحوت اليوم.. الفلك يبشرك بانفراجة قريبة
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