

الطريقة الصحيحة لتناول الإفطار في رمضان الطريقة الصحيحة لتناول الإفطار في رمضان

تهتم أغلب السيدات بالتسوق لإعداد وجبات الإفطار حتى قبل أن يبدأ شهر رمضان بفترة طويلة حتى يستطعن تحضير الولائم والعزائم، لذا يستحوذ الإفطار بطقوسه على قدر كبير من الاهتمام، ومع أول أيام الإفطار في شهر رمضان وتجمع الأهل والأقارب لانتظار أذان المغرب للإفطار، وبعد يوم طويل من الصيام يتناول الجميع كميات كبيرة من الطعام مرة واحدة مما يتسبب في ارتباك للجسم وشعور بالخمول قد يمنعك ذلك من الاستمتاع بالأجواء الروحانية للشهر الكريم وأداء العبادات بنشاط، ويتساءل الكثيرون هل يجب تناول الإفطار بعد أذان المغرب على دفعة واحدة أم الأفضل تقسيم الوجبات على الوقت بين الإفطار والسحور؟! .



وإن الجسم مجهز للحفاظ على حياة الإنسان، وعند الصيام والامتناع عن الأكل والشرب لا يعرف الجسم متى سيحصل على الطعام مرة أخرى لذا يقل معدل الحرق لأدنى درجة حتى لا يستهلك كل الطاقة مما يؤثر عليك سلباً يؤدي لإصابتك بالإعياء، لذا عند تناول الطعام بعدها ليس عليك أن تصدمه باستهلاك كميات كبيرة من الطعام.



ويتأقلم الجسم على الصيام لذا عند إفطارك عليك تناول الطعام تدريجيا وتقسيمه، ولا تتناوله مرة واحد مما يسبب ارتباكاً للجسم خاصة المعدة ،وبالنسبة لوجبة الإفطار فيجب عدم تناول طعام يؤثر على الإنسولين في الدم والقدرة على حرق الطعام وخاصة مع عدم تناول الوجبات الثلاث الرئيسية، كما اعتدت مما يجعلك تشتاق للسكريات والوجبات المليئة بـالكربوهيدرات لذا ترغب بشدة في تناول كل هذه الأطعمة الدسمة والمعجنات إلا أن هذه الكربوهيدرات سيئة وترفع معدل السكر مرة واحدة لينهار معدله بعد ذلك ويجعلك تشعر بالجوع.

إن أفضل ما تتناوله بعد الأذان مباشرة هو التمر، فهو غني بالألياف والسكريات البسيطة التي يحتاجها جسمك والتي تحفز المعدة والجهاز الهضمي للعمل وبالطبع شرب المياه، ثم عليك الانتظار ١٠ دقائق قبل تناول وجبة الإفطار، وهي الفترة التي يستغرقها جسمك لضبط مستوى السكر في الدم ورفع معدل الأيض حتى تكون قادر على هضم الطعام وحرق السعرات الحرارية ويمكنك الذهاب لأداء الصلاة في هذا الوقت، وبعد مرور العشر دقائق يمكنك تناول الشوربة خاصة شوربة الخضار الغنية بالألياف والفيتامينات وأيضا لتحصل على كمية من السوائل لتساعدك على ترطيب جسمك وتعويض السوائل التي فقدتها أثناء الصيام خاصة أننا في فصل الصيف وبعدها يمكنك أن تأكل طبق السلطة بما يحتويه من خضراوات متنوعة بفوائدها المختلفة ثم تناول الأطباق الرئيسية في نهاية وجبة الإفطار وليس بدايتها.

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أما بالنسبة لبعض النصائح ليكون إفطارك صحياً في رمضان فعليك شرب ما يكفي من المياه والسوائل لترطيب جسمك لكن لا تكثر من العصائر المحلاة بالسكر، و احرص على تناول الكربوهيدرات الصحية والأطعمة الغنية بالألياف مثل الحبوب الكاملة والمكسرات والياميش ولكن لا تفرط في تناولها ،وتناول مزيدا من الخضراوات والفاكهة حتى لا تعاني من تأثير نقص الفيتامينات عليك أثناء الصيام فتشعر بالإعياء والدوار، و لا تفرط في تناول الطعام وكل باعتدال.