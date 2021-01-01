أقدم لصوص على سرقة أضخم أرنب في العالم من حظيرة في مدينة ستولتون بمقاطعة ورسترشاير البريطانية، في حين أعلنت مالكته عن مكافأة لمن يتمكن من إعادته إليها.
وتعتقد الشرطة البريطانية أن الأرنب العملاق، الذي يبلغ طوله 129 سم ويدعى "داريوس"، قد سرق من حظيرة في حديقة منزل صاحبته ليلة السبت، وفقما ذكرت صحيفة "غارديان" البريطانية.
وأعلنت مالكة الأرنب آنيت إدواردز، عن مكافأة قدرها ألف جنيه إسترليني مقابل عودة حيوانها الضخم، المسجل في موسوعة "غينيس" للأرقام القياسية عام 2010 لكونه الأكبر من نوعه.
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التعليقات على سرقة "أضخم أرنب في العالم".. وهذه مكافأة من يعيده
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