سرقة "أضخم أرنب في العالم".. وهذه مكافأة من يعيده

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سرقة "أضخم أرنب في العالم".. وهذه مكافأة من يعيده

أقدم لصوص على سرقة أضخم أرنب في العالم من حظيرة في مدينة ستولتون بمقاطعة ورسترشاير البريطانية، في حين أعلنت مالكته عن مكافأة لمن يتمكن من إعادته إليها.

وتعتقد الشرطة البريطانية أن الأرنب العملاق، الذي يبلغ طوله 129 سم ويدعى "داريوس"، قد سرق من حظيرة في حديقة منزل صاحبته ليلة السبت، وفقما ذكرت صحيفة "غارديان" البريطانية.

وأعلنت مالكة الأرنب آنيت إدواردز، عن مكافأة قدرها ألف جنيه إسترليني مقابل عودة حيوانها الضخم، المسجل في موسوعة "غينيس" للأرقام القياسية عام 2010 لكونه الأكبر من نوعه.

وأعربت إدواردز عن أسفها لفقدان الأرنب، وقالت إنه "يوم حزين للغاية"، وعبر حسابها بموقع "تويتر"، طلبت من الذين سرقوا "داريوس" إعادته، قائلة: "أرجوكم. أعيدوه إلى حظيرته".

وقال متحدث باسم الشرطة: "نحن نناشد الجميع بالإبلاغ عن أي معلومات تتعلق بالأرنب بعد سرقته من منزله".

المصدر: سكاى نيوز عربية

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