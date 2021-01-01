لسحور مختلف.. طريقة عمل الفول بالسجق

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طريقة عمل الفول بالسجق

تعتبر طريقة عمل الفول بالسجق من الوصفات الشهية واللذيذة، والذي يمكن تحضيرها على السحور في شهر رمضان.

ويعتبر الفول بالسجق من أشهر الأكلات الشعبية التي ظهرت خلال السنوات الماضية حيث يشتهر المصريين بطبق الفول المدمس خاصة خلال تناول وجبة الإفطار أو السحور فى أيام الصيام.

وقدم الشيف شربيني طريقة عمل الفول بالسجق بخطوات بسيطة وغير مكلفة للغاية، وهي وصفة تمنح الجسم الشعور بالقوة والطاقة.

طريقة عمل الفول بالسجق

مقادير طريقة عمل الفول بالسجق :


سجق بلدي
بصل
ثوم
فول مدمس
كرات كرفس
طماطم
ليمون "حسب الرغبة"
ملح
فلفل اسود
زيت عباد الشمس
كمون

طريقة عمل الفول بالسجق :
1- نقوم بتقطيع البصل مكعبات صغيرة، ثم ضعي زيت في طاسة ومعه البصل المقطع افرمي الفلفل الحار وضيفيه الى الطاسة .

2- نضيف السجق الى الطاسة وبعد ذلك افرمي الكرات والكرفس ونضيفهم الى الطاسة، ثم ضيفي الكمون وملح وفلفل ثم نفرم الثوم ونقوم بإضافته .

3- ونقوم بتقطيع الطماطم مكعبات صغيرة وضيفيها الى الطاسة، و نستمر في التقليب حتى تنضج ثم ضيفي الفول المدمس وعصير الليمون

المصدر: elbalad

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