تعتبر طريقة عمل الفول بالسجق من الوصفات الشهية واللذيذة، والذي يمكن تحضيرها على السحور في شهر رمضان.
ويعتبر الفول بالسجق من أشهر الأكلات الشعبية التي ظهرت خلال السنوات الماضية حيث يشتهر المصريين بطبق الفول المدمس خاصة خلال تناول وجبة الإفطار أو السحور فى أيام الصيام.
وقدم الشيف شربيني طريقة عمل الفول بالسجق بخطوات بسيطة وغير مكلفة للغاية، وهي وصفة تمنح الجسم الشعور بالقوة والطاقة.
أضف هذا الخبر إلى موقعك:
إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك
التعليقات على لسحور مختلف.. طريقة عمل الفول بالسجق
هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.
كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!
أضف تعليق