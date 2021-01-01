فرصة للفوز .. منصة حصص مصر تزف خبراً ساراً لطلاب الصف الاول الثانوي



منصة حصص مصر منصة حصص مصر

أعلنت منصة حصص مصر خبراً ساراً لطلاب الصف الأول الثانوي الدارسين بـ العام الدراسي الحالي 2020/2021 .



حيث قالت منصة حصص مصر موجهة رسالتها لطلاب الصف الاول الثانوي : انتظرونا غداً الأربعاء 14 أبريل الساعة 2 ظهراً بتوقيت القاهرة .



واوضحت منصة حصص مصر ، أنه سيتم في التوقيت السابق ذكره ، تقديم بث مباشر لـ مراجعة مادة الجغرافيا مع الأستاذ أحمد فهمي الذي يعد من أشهر المعلمين المتخصصين في مادة الجغرافيا بوزارة التربية والتعليم .

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وأضافت منصة حصص مصر في رسالتها لطلاب الصف الاول الثانوي : تابعوا البث لتحصلوا على فرصة الفوز بجوائز فزورة حصص مصرويمكن لمن يهمه الأمر متابعة هذا البث المباشر من خلال الضغط هنا ، وسيتاح للطلاب امكانية ترك تعليق بأسئلتهم ليتم الاجابة عليها خلال البث.التعليم تتيح لطلاب المدارس عدة وسائل للتعلم عن بعدوأكد الدكتور طارق شوقي أنه في ضوء استكمال العام الدراسى ومساعدة الطلاب في التعلم عن بعد، فقد قامت الوزارة بإطلاق :"منصة التعليم المصري" https://eduhub.moe.gov.egجميع الكتب الإلكترونية والتفاعلية والاختبارات الاسترشادية متاحة على بوابة التعليم الإلكتروني http://tempuri.org/tempuri.htmlتوفر الوزارة قنوات مدرستنا (مدرستنا 1، مدرستنا 2)أطلقت الوزارة منصة حصص مصر https://www.hesas.egتتيح الوزارة نظام إدارة التعلم على بنك المعرفة المصري LMS.EKB.egأطلقت الوزارة المكتبة الرقمية Http://study.ekb.egأطلقت الوزارة منصة التواصل Edmodo.orgأطلقت الوزارة منصة البث المباشر للحصص الافتراضية https://stream.moe.gov.eg.وكانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أتاحت منصة "حصص مصر" لمساعدة طلاب المدارس على التعلم عن بعد بالتزامن مع ازمة فيروس كورونا.وقالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني: "منصة حصص مصر توفر طرق تعلم جديدة، وشرحا سلسا لـ المناهج الدراسية بطريقة تفاعلية وممتعة أونلاين، يقدمها معلمون خبراء في مجالهم".وأضافت: "توفر منصة حصص مصر أيضًا، أسئلة على كل درس تدعم نظام التقييم الجديد للمرحلة الثانوية".كما تحتوي منصة حصص مصر وفقا لما أعلنته وزارة التربية والتعليم، على مصادر تعليمية متعددة من بنك المعرفة المصري.ويتم تحديث المحتوى على منصة حصص مصر بشكل دوري ومستمر وإضافة مواد أخرى لتوفير تجربة تعليمية فريدة للطلاب.ويمكن لمن يهمه الأمر تسجيل الدخول الآن مجانًا لفترة محدودة على منصة حصص مصر.. عبر الرابط التالي https://www.hesas.eg