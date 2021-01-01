تجارة القاهرة تكشف موعد إعلان نتائج الفصل الدراسة الأول

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تجارة القاهرة

كشف الدكتور جمال شحاته عميد كلية التجارة بجامعة القاهرة ، عن موعد إعلان نتائج الفصل الدراسي الأول .
وقال الدكتور جمال شحاته فى تصريح لـ صدى البلد ، أن النتيجة في الوقت الحالي يتم رصدها ، لاعتمادها دون أخطاء ، والإعلان عنها خلال الفترة القادمة .

واضاف " شحاته ، ان هناك إمكانيه للطالب لتقديم تظلم ورؤية ورقة الإجابة ومعرفة سبب الرسوب في المادة وسيتم قبول التظلمات فورا .


وأوضح الدكتور محمد عثمان الخشت،رئيس جامعة القاهرة أن بعض الكليات أعلنت بالفعل نتائج الامتحانات بعد الإنتهاء من عملية التصحيح الإلكتروني والرصد التي بدأت مباشرة فور الانتهاء من كل امتحان؛ كما أعلنت بعض الكليات النتائج جزئيًا وتستكمل إعلانها خلال الأيام القادمة، على أن تعلن باقي نتائج الكليات تباعًا.

وأكد رئيس جامعة القاهرة، أن امتحانات الفصل الدراسي الأول شهدت التزامًا تامًا من الطلاب وأعضاء هيئة التدريس والعاملين بالتدابير الوقائية والإجراءات التنظيمية الاحترازية التياتخذتها الجامعة مع بداية انطلاق الامتحانات، حيث تم التشديد على تطبيق الإجراءات وعدم التهاون فيها لضمان سلامة الجميع من فيروس كورونا.

المصدر: elbalad

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