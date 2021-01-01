جامعة حلوان تنظم دورة تدريبية عن مهارات التدريس عبر الشبكات



جامعة حلوان جامعة حلوان

نظم مركز التطوير الوظيفي CDC بجامعة حلوان دورة تدريبية مخصصة لأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة عبر برنامج زووم بعنوان "مهارات التدريس الفعال عبر الشبكات" تحت رعاية الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة والدكتور حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة.



وأوضح الدكتور ماجد نجم، رئيس الجامعة، أن الجامعة تهدف إلى تنمية قدرات ومهارات أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة بالجامعة وفق رسالة الجامعة، حيث يعد عضو هيئة التدريس هو أحد الأضلاع الأساسية في تطوير الجامعة، كما ينعكس دوره بشكل مباشر على الطلاب و مستوى تعليمهم وتدريبهم وتأهيلهم بشكل مناسب.



أكد الدكتور حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة، أن التنمية المهنية لأعضاء هيئة التدريس تحرص عليها جميع الكيانات، وهي رسالة يهتم بها مركز التطوير الوظيفي CDC المعنى بمثل هذه الدورات لرفع كفاءة عضو هيئة التدريس، حيث أن التدريب يساهم فى تنمية المهارات ويفتح آفاق التفكير لعضو هيئة التدريس للتعامل مع المتغيرات والابتكار في عملية التدريس لتحقيق التواصل مع الطلاب، إضافة لرفع إسم ومكانة الجامعة.

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وأشارت الدكتورة حنان كمال مدير مركز التطوير الوظيفي CDC، إلى أن الدورة التدريبية التحق بها 40 مشاركا، و أقيمت على مدار يومين لمدة ٦ ساعات في اليوم، نظرًا لأهمية التدريب عبر الشبكات نظرًا لوجود جائحة كورونا، وقد أقيمت الدورة في ظل خطة المركز التي تستهدف رفع كفاءة عضو هيئة التدريس بالجامعة لان المركز معنى برفع الكفاءة المهنية.وتناول البرنامج أهم المفاهيم الأساسية عن التعليم المدمج وكيفية تطبيقاته والنظم الحالية المستخدمة، و تضمنت أهم طرق التدريس التفاعلية التي يمكن أن تستخدم في المحاضرات الإلكترونية أو الفصول الافتراضية من خلال برنامج Microsoft Teams، و المنصات، وكيفية تحضير محاضرة الكترونية كاملة بكافة اجزائها والأنشطة التفاعلية، والمهارات التكنولوجية التي تمكن عضو هيئة التدريس والهيئة المعاونة من تحويل محاضراتهم الي فيديوهات مسجلة ورفعها على شبكة الإنترنت للطلاب، وتضمن البرنامج تدريب عملي عن المعايير المستخدمة في العروض التربوية المقدمة للطلاب، وتم تقديم عرض من المتدربين في التدريب على التصميم وطرق التدريب المختلفة.وأعرب أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة عن شكرهم وسعادتهم بالدورة التدريبية ورغبتهم في المزيد من التدريب وحضور دورات من هذا النوع، حيث حضر الدورة التدريبية مشاركين من جامعة حلوان ومن جامعات مصرية وجامعات خاصة بمختلف التخصصات والدرجات العلمية.