صحف كويتية: حبس رئيس الوزراء السابق الشيخ جابر المبارك احتياطيا



رئيس الوزراء السابق الشيخ جابر المبارك رئيس الوزراء السابق الشيخ جابر المبارك

قالت 3 صحف كويتية محلية، اليوم الثلاثاء، إن محكمة الوزراء الكويتية أمرت بحبس الشيخ جابر المبارك الصباح رئيس الوزراء السابق وأحد أبناء الأسرة الحاكمة احتياطيا فى قضية تتعلق بسوء استخدام أموال الجيش.



وقالت صحيفتا الراى والجريدة، إن الشيخ جابر المبارك والشيخ خالد الجراح الصباح، وزير الدفاع والداخلية الأسبق، والمتهم أيضا فى ذات القضية، رفضا الاتهامات الموجهة إليهما.





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وذكرت صحيفتا الجريدة والقبس، أن المحكمة رفضت أيضا طلبا بإخلاء سبيل الجراح، وهو أيضا أحد أبناء الأسرة الحاكمة فى الدولة الخليجية.كما قررت المحكمة حظر النشر فى القضية بناء على طلب المبارك والجراح، وحددت يوم 27 أبريل الجارى موعدا للجلسة المقبلة.واكتسبت القضية المعروفة بصندوق الجيش، المعنى بتقديم المساعدات لمنتسبى الجيش الكويتي، زخما كبيرا فى الكويت بعد أن أعلن عنها للمرة الأولى وزير الدفاع الأسبق الشيخ ناصر صباح الأحمد الصباح فى 2019 وقال إنه أحالها إلى النيابة العامة.