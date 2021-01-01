قالت 3 صحف كويتية محلية، اليوم الثلاثاء، إن محكمة الوزراء الكويتية أمرت بحبس الشيخ جابر المبارك الصباح رئيس الوزراء السابق وأحد أبناء الأسرة الحاكمة احتياطيا فى قضية تتعلق بسوء استخدام أموال الجيش.
وقالت صحيفتا الراى والجريدة، إن الشيخ جابر المبارك والشيخ خالد الجراح الصباح، وزير الدفاع والداخلية الأسبق، والمتهم أيضا فى ذات القضية، رفضا الاتهامات الموجهة إليهما.
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التعليقات على صحف كويتية: حبس رئيس الوزراء السابق الشيخ جابر المبارك احتياطيا
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