إثيوبيا تتهم الخرطوم بـ"قرع طبول الحرب"

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إثيوبيا تتهم الخرطوم بـ"قرع طبول الحرب"

طالبت إثيوبيا المجتمع الدولي بالضغط على السودان بزعم اجتياح أراضيها منذ نوفمبر متهمة السودان باجتياح أراضيها و"قرع طبول الحرب" ليأتي الرد السوداني في تصريحات خاصة لقناتي العربية والحدث على لسان قائد القوات البرية السودانية الذي أكد على أنه لم يحدث تصعيد جديد لتقول إثيوبيا إننا ندق طبول الحرب ولا توجد اشتباكات مع الجيش الإثيوبي الآن.

وأضاف قائد القوات البرية السودانية إن بلاده أبدت حسن النويا تجاه أديس أبابا حيث سلمت إثيوبيا 61 أسيرا بالأمس الأثنين مشيرا إلى أن الجيش منتشر في كل أراضي البلاد لحماية المواطن.

وكان الجيش السوداني قد سلم الاثنين، نظيره الإثيوبي، عشرات الأسرى في مدينة القلابات الحدودية، بمبادرة من الحكومة والقوات المسلحة السودانية.
وحسب موقع "سودان تربيون" شدد رئيس قوات الأركان البرية بالمنطقة الشرقية الفريق عصام محمد حسن كرار، عل معاملة الأسرى وفق القانون الدولي، واتفاق جنيف لمعاملة الأسرى.

وأكد كرار التزام السودان بعلاقات حسن الجوار، وعدم التعدي على أحد في حدوده أو أرضه. وحذر المسؤول العسكري الإثيوبيين من دخول الأراضي السودانية بغير الإجراءات الرسمية، وقال إن "من يتعدى على الأراضي السودانية سيتعرض للقانون".

وقال العقيد عبادي الطاهر الزين، من قيادة استخبارات الفرقة الثانية مشاة، إن القوات المسلحة بمبادرة من قيادتها وحكومة السودان، سلمت إثيوبيا 61 أسيراً من الجيش الفيدرالي الإثيوبي والقوات المساندة له، قُبض عليهم في عمليات مختلفة داخل الأراضي السودانية.

المصدر: alarabiya

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